Il gatto salva la donna in soli 10 minuti: il video è incredibile

La padrona si è accorta di essere ne guai ormai troppo tardi ma il gatto riesce a salvare la donna in pochi minuti e con delle semplici mosse.

Il cane sarà anche il migliore amico dell’uomo, ma i gatti non sono assolutamente da meno. Solitamente si pensa che i felini siano degli animali poco leali, pronti a cambiare casa per un po’ di cibo, ma in realtà non è così. Sono anche degli animali molto intelligenti e di questa loro capacità riescono spesso a darne dimostrazione. Un po’ come è accaduto ad una donna cinese della provincia dello Hebei, la quale può dirsi fiera della sua palla di pelo. La signora era uscita di casa per andare a lavorare come ogni mattina ma purtroppo quel giorno era probabilmente più stanca o più distratta e ha commesso un grave errore. Il suo gatto è però riuscito a salvare la donna in soli 10 minuti!

Il gatto risolve un grande problema alla padrona in soli 10 minuti e diventa un eroe

Quando si dice che chi trova un amico trova un tesoro a volte è proprio così. Ma non solo amici umani, spesso anche i nostri amici pelosi dimostrano di essere degli alleati davvero speciali e indispensabili. Da qualche tempo gira sul web un video girato da una donna per dimostrare quanto sia fortunata ad avere con sé il suo micio e quanto questo sia intelligente e davvero utile. Certo, il suo compito principale è quello di farle compagnia e darle affetto, ma lui è stato in grado di tirarla fuori da una spiacevole situazione che avrebbe di certo richiesto molto impegno, tempo e fastidio e che le sarebbe anche valso un ritardo a lavoro con probabile ammonimento.

Ti potrebbe interessare anche >>> Rapito da una coppia di malintenzionati, riesce a farsi capire dal commesso di un negozio – VIDEO

Il protagonista del video e delle vicenda che ha meravigliato gran parte degli utenti del web che si sono imbattuti nel filmato è una bellissimo soriano di nome Moggie. Il felino abita in un’appartamento insieme alla sua padrone che, come ogni giorno, si era preparata per recarsi a lavoro. Alcune mattine però, vuoi per la stanchezza o per la fretta, possono accadere dei piccoli contrattempi e questo è quello che è accaduto a lei.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

La donna è infatti uscita di tutta fretta dalla sua abitazione e solo quando era già fuori e aveva chiuso la porta si è accorta di ciò che le era appena accaduto.

Nella furia di uscire il prima possibile di casa per non fare tardi sul posto di lavoro la ragazza aveva inconsciamente lasciato le chiavi di casa all’interno dell’appartamento.

Una mattinata dall’inizio davvero negativo, in quanto per provare a risolvere il prima possibile questa cosa senza aspettare la sera, avrebbe di certo ritardato e di conseguenza avrebbe potuto ricevere un ammonizione dal suo capo.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il gatto aspetta ogni giorno dietro la porta l’arrivo del postino per poterci giocare – VIDEO

Una volta accorta dell’errore e del fatto che rientrare in casa sarebbe stato così impossibile, la ragazza si è subito mobilitata per trovare una soluzione. Come prima cosa ha pensato di contattate il portinaio del palazzo e nel caso in cui questo sapesse come fare, avrebbe di certo dovuto contattare i vigili. Mentre era in attesa di una risposta da parte del portinaio, la donna ha pensato di iniziare a chiamare il suo Moggie, nella vana speranza che questo potesse in qualche modo darle un miracoloso aiuto.

E così è stato! Il soriano quando ha iniziato a sentire la sua padrona chiamarlo da fuori alla porta, si è immediatamente indirizzato all’ingresso e tentativo dopo tentativo è riuscito ad aggrapparsi alla maniglia e ad aprire il portone. Il gatto è così riuscito a salvare la donna in soli 10 minuti, aprendo la porta e facendola entrare per recuperare le chiavi.