Un gatto rischia moltissimo dopo che una spina di 6 centimetri trafigge il suo occhio sinistro: le attuali condizioni del micio.

Il gatto di nome Red è stato ad un passo dal perdere la vita fulmineamente quando il suo occhio sinistro è stato trafitto dalla lunga spina di una palma fenice. La spina, di sei centimetri di lunghezza, avrebbe interamente invaso il suo bulbo oculare, nella parte più estrema, rischiando di perforare anche il suo cervello.

Una spina di 6 cm gli trafigge l’occhio: il gatto rischia grosso, come sta ora

Il gattino Red ha soltanto un anno e avrebbe già vissuto la più traumatica esperienza della sua vita. L’accaduto si è verificato lo scorso martedì, in serata. Fortunatamente la spina, nonostante abbia raggiunto una preoccupante profondità nell’orbita, non lo avrebbe reso cieco. A merito di ciò anche il pronto intervento del suo padroncino, che si sarebbe subito accorto del grave infortunio del suo micio.

Il bellissimo micio, dagli occhi gialli e dal pelo striato, si trovava a casa di alcuni suoi parenti quando è entrato in contatto con il corpo estraneo che avrebbe paralizzato la sua vista. Il suo papà umano si è accorto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto la mattina seguente, quando ha notato che l’occhio sinistro di Red faticava ad aprirsi.

Quando ha forzato l’occhio per capire qualche fosse il problema, l’uomo non ha subito compreso che si potesse trattare di una spina, dal momento che quest’ultima non mostrava che soltanto la sua parte finale essendo entrata in profondità nell’orbita. Credendo dunque che si trattasse di una crosta, forse provocata da un’infezione, il padroncino di Red ha deciso di recarsi urgentemente dal veterinario. Dove ha poi scoperto, durante la visita, quale fosse la reale causa della sofferenza del suo Red.

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Red risale allo scorso 9 marzo. Su Twitter sono state pubblicale le immagini dopo l’estrazione della spina inseritasi nel dotto lacrimale. Stando al report del veterinario pare che la spina fosse riuscita a raggiungere la gola del micio, ma miracolosamente senza provocare altri danni.

Il veterinario ha ritenuto opportuno somministrare a Red degli antidolorifici e del collirio. Dalle parole dell’uomo sembra che Red sia riuscito a riprendersi completamente una volta tornato a casa. Della grande spina resta ora soltanto un piccolo graffio.