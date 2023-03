Il gatto rifiuta il cibo e vuole solo snack e premietti: come risolvere al meglio

Snobba solo determinati alimenti? Ecco perché il tuo gatto rifiuta il cibo che gli somministri e vuole solo snack: ecco come risolvere il problema.

La dieta del nostro Micio non è di sicuro una questione da poco, soprattutto perché sappiamo quanto possa essere diffidente e snobbare alcuni cibi. Ma può capitare che si rifiuti di mangiare solo il pasto che gli somministriamo per favorire snack e dolcetti, spesso usati come rinforzi positivi e premi. Insomma se il gatto rifiuta il cibo per mangiare solo i premietti, è bene correre ai ripari.

Snack per gatti: quali scegliere e come ‘usarli’

Non solo i cani avranno bisogno del rinforzo positivo per essere premiati quando adottano o imparano il giusto comportamento, ma anche i nostri felini domestici amano essere gratificati con il loro snack preferito. Solitamente si tratta di alimenti monoporzione a base di carne , meglio ancora se privi di pesticidi e fatti da prodotti naturali.

Andranno bene anche i piccoli snack a base di carne bianca, quindi pollo e infine il pesce. Ma il vero segreto, oltre a trovare quello che più gli piace, è usarlo come ‘premio’ quindi saltuariamente e all’occorrenza. Qualora diventasse un’abitudine per Micio potrebbe risultare banale e non più una sorpresa.

Il gatto rifiuta il cibo e mangia solo snack: quando diventa un problema

Premesso dunque che lo snack dovrebbe essere considerato da padrone prima e Micio poi come un premio occasionale, il fatto di rifiutare un tipo di alimentazione consigliata per il gatto a favore di questi dolci e snack è deleterio perché non solo il suo fisico non assimilerebbe i giusti nutrienti e nelle giuste quantità, ma anche perché potrebbe danneggiarlo addirittura!

Spesso infatti bisognerebbe chiedersi se il gatto può mangiare dolci, poiché questi snack sono composti talvolta da zuccheri, oltre che da elementi che li insaporiscono e cereali. Ovviamente questi cibi, per quanto meno salutari, avranno sicuramente un’attrattiva maggiore sul palato dei nostri esigenti felini.

Un altro problema da non sottovalutare legato a questo rifiuto del cibo è il rischio che il gatto resta a digiuno e farlo per troppo tempo non è di certo ottimale per la sua salute. Purtroppo questo mette i proprietari in una situazione di stallo ‘pericolosa’: da una parte vorrebbero che il loro Micio si nutrisse, dall’altra sanno che se gli dessero sempre e solo i dolcetti o gli snack che vuole, non gli farebbe bene.

Il gatto rifiuta il cibo e mangia solo snack: cosa fare per rimediare al problema

Come risolvere questa situazione che, alla lunga, può diventare problematica per la salute del nostro felino domestico? Bisognerà giocare d’astuzia, soprattutto perché si tratta di un animale molto furbo e intelligente come il micio. Infatti la cosa migliore da fare è abituarlo gradualmente ad un cibo sano, eliminando quello che preferisce perché più saporito ma meno sano.

Innanzitutto bisogna agire sulla consistenza dell’alimento: da duro e sgranocchiabile ai denti, dovremmo schiacciarlo e renderlo poltiglia con dell’acqua calda. In questo modo, creando questa sorta di porridge, il gatto potrà passare più facilmente al cibo umido. A questa gradevole poltiglia potremmo via via aggiungere della carne e altri cibi studiati per la sua dieta fino ad eliminare completamente il vecchio snack.