Il gatto può trasmettere malattie all’essere umano? Ecco quali sono

Il gatto, pur essendo un compagno affettuoso, può trasmettere alcune malattie all’essere umano. È importante conoscere queste malattie e adottare misure preventive per proteggere la propria salute.

Una delle malattie più comuni è la toxoplasmosi, causata dal parassita Toxoplasma gondii, che si trasmette principalmente attraverso il contatto con le feci di un gatto infetto. Sebbene per la maggior parte delle persone sane non sia pericolosa, può essere rischiosa per le donne in gravidanza, poiché potrebbe danneggiare il feto. Per prevenire il contagio, è consigliabile lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato la lettiera e cuocere bene gli alimenti.

Un’altra malattia da tenere in considerazione è la malattia da graffio del gatto, causata dal batterio Bartonella henselae, trasmessa tramite graffi o morsi. I sintomi includono gonfiore dei linfonodi e febbre. La disinfezione immediata dei graffi e il mantenimento delle unghie del gatto ben curate possono ridurre il rischio di contagio.

La tigna è un’infezione fungina che può passare all’uomo attraverso il contatto con un gatto infetto. Si manifesta con lesioni circolari pruriginose. È fondamentale evitare il contatto con gatti infetti e trattare quelli colpiti con i farmaci forniti dal veterinario.

Altro pericolo è rappresentato dalla toxocariasi, causata da vermi intestinali, le cui uova possono contaminare superfici o feci. La malattia può causare gravi danni, specialmente nei bambini. Lavarsi le mani dopo il contatto con il gatto e mantenere l’ambiente pulito sono misure preventive fondamentali.

Sebbene oggi sia rara grazie ai vaccini, la rabbia è una malattia virale che può essere trasmessa attraverso il morso di un gatto infetto. La vaccinazione del gatto è essenziale, specialmente se vive all’aperto.

Infine, la campilobatteriosi, causata dal batterio Campylobacter, si trasmette tramite feci infette e provoca diarrea e dolori addominali. È importante mantenere igiene e pulizia nella gestione della lettiera.

Per prevenire malattie, lavarsi le mani, mantenere la lettiera pulita e sottoporre il gatto a controlli veterinari regolari sono pratiche fondamentali. Creare un ambiente sicuro e dedicare tempo al gioco con il gatto contribuirà a rafforzare il legame e ridurre lo stress.