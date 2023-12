Il gatto può mangiare la noce moscata? Tutto ciò che devi sapere

Una spezia molto utilizzata nella nostra cucina, ma è salutare o pericolosa per Micio. Vediamo se il gatto può mangiare la noce moscata.

Sono molti i prodotti che utilizziamo in cucina. Tuttavia quando viviamo con un amico peloso, dobbiamo fare attenzione.

Infatti, sebbene alcuni prodotti possono essere salutari per i nostri amici a quattro zampe, altri possono causare seri danni alla loro salute. Tra i vari prodotti ci sono anche le spezie tra cui la noce moscata, utilizzata spesso per la preparazione di varie prelibatezze, tra cui i dolci.

Ma cosa capita al nostro amico a quattro zampe se mangia la noce moscata o qualche alimento umano contenente questa spezia? Vediamo insieme se il gatto può mangiare noce moscata o se questa può essere dannosa per la sua salute.

Il gatto può mangiare la noce moscata?

Chi condivide la propria vita con un gatto sa quanto quest’ultimo sia curioso, soprattutto in cucina. Infatti, molto spesso diventa difficile preparare qualsiasi prelibatezza quando il Micio è nei paraggi, in quanto tende spesso ad allungare la sua zampa per assaggiare qualcosa.

Risulta difficile anche durante le feste quando utilizziamo molti prodotti che il gatto non può mangiare come per esempio lo zucchero e altri prodotti che forse non sappiamo se possono essere dannosi o meno per la nostra palla di pelo, come per esempio la noce moscata.

Quest’ultima è una spezia molto utilizzata non solo per la preparazione di alcune salse, della besciamella, ma anche per la preparazione di zuppe di verdure e per alcuni dolci come per esempio la torta di mele.

Ma il gatto può mangiare la noce moscata o un alimento che contenga quest’ultima come ingrediente? Una piccola quantità di questa spezia potrebbe non avere alcun effetto sul nostro amico a quattro zampe, ma grandi quantità possono avere grandissime conseguenze sulla salute di Micio.

Per questo motivo gli esperti consigliano di evitare del tutto di dare al gatto la noce moscata. Tuttavia, se la noce moscata è presente come ingrediente in un cibo cotto, molto probabilmente potrebbe non essere tossica per il nostro amico a quattro zampe.

Ciò perché per essere tossica per il Micio, quest’ultimo deve consumare almeno 5 grammi di noce moscata. Una quantità che molto spesso non è presente all’interno dei prodotti da forno.

Quindi se il nostro amico a quattro zampe per curiosità, mangia una piccola parte dell’alimento contenente noce moscata come ingrediente, non c’è motivo di preoccupazione. Tuttavia bisogna considerare altri eventuali ingredienti del cibo che possono essere dannosi per Micio.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Perché la noce moscata fa male ai gatti?

La noce moscata è il seme del frutto prodotto dalla pianta Myristica fragrans. Tale seme contiene un olio chiamato miristicina, una sostanza tossica per il nostro amico peloso.

Nel caso in cui il Micio assuma una piccola quantità di noce moscata, potrebbe presentare problemi come mal di stomaco. Nel caso in cui il nostro amico peloso abbia assunto una grande quantità di noce moscata potremmo osservare in Micio vari sintomi.

Per questo motivo è molto importante fare attenzione ai comportamenti e ai segnali che presenta il nostro amico a quattro zampe, in particolare:

Solitamente i sintomi della tossicità della noce moscata nel gatto si manifestano dalle 3/8 ore dopo l’ingestione. Per evitare di giungere alla morte del felino, se hai visto che il tuo amico a quattro zampe ha ingerito una quantità abbastanza grande di noce moscata devi assolutamente portarlo dal veterinario.