Il gatto può mangiare i nuggets di pollo? Ciò che devi sapere

Sono fatti di pollo, ma sei sicuro che il tuo amico peloso li può mangiare? Vediamo insieme se il gatto può mangiare i nuggets.

Chi condivide la propria vita con un felino sa quanto quest’ultimo possa fare di tutto per rubare anche una piccola parte di cibo presente nel nostro piatto. Molto spesso siamo anche noi a non resistere ai suoi occhi dolci.

Tuttavia come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe non possono mangiare di tutto. Alcuni alimenti umani possono essere molto tossici e velenosi per il Micio. Ma se si tratta di pollo, ma fatto in modo diverso?

Per esempio, possiamo dare al nostro amico peloso le crocchette di pollo? Vediamo insieme nel seguente articolo se il gatto può mangiare i nuggets di pollo.

Il gatto può mangiare i nuggets di pollo?

Quando si tratta di alimentazione, dobbiamo fare molta attenzione a ciò che diamo alla nostra palla di pelo. Ciò perché il cibo che offriamo a quest’ultimo può incidere molto sulla sua salute.

Sebbene alcuni di noi tendano ad offrire al proprio amico a quattro zampe del cibo umano, molto spesso quest’ultimo può causare danni all’organismo di Micio.

Ma se l’ingrediente principale di ciò che offriamo alla nostra palla di pelo è il pollo, il nostro amico a quattro zampe può mangiarlo? Nello specifico, il gatto può mangiare i nuggets di pollo?

Sebbene le crocchette di pollo siano composte principalmente da pollo, uno degli alimenti più amati dai felini, purtroppo all’interno dei nuggets sono presenti anche altri ingredienti che possono essere dannosi per la salute dei nostri amici pelosi.

Infatti i nuggets sono formati non solo da pollo, ma anche da un’impanatura che li ricopre composta da farina sale, pepe, uova e spezie. Inoltre le crocchette di pollo vengono messe all’interno del pangrattato e poi immerse nell’olio caldo.

Inoltre i produttori aggiungono all’interno dei nuggets anche conservanti e additivi per poter prolungare la conservazione del cibo.

Non dobbiamo dimenticare che il sistema digestivo dei gatti è differente da quello nostro, per questo non è detto che ciò che possiamo mangiare noi possono mangiarlo anche i nostri amici pelosi. Inoltre il gatto potrebbe anche vomitare o essere letargico dopo aver mangiato le crocchette di pollo.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Cosa fare se il gatto ha mangiato una crocchetta di pollo?

Se il nostro amico a quattro zampe mangia una piccolissima parte di una crocchetta di pollo non c’è motivo di preoccupazione, anche se bisogna sempre osservare eventuali sintomi presenti nel Micio.

Tuttavia se il gatto ha mangiato una crocchetta di pollo intera è molto importante monitorarlo e fare attenzione all’eventuale presenza dei seguenti sintomi:

Se il Micio presenta uno dei sintomi sopraelencati, è molto importante contattare immediatamente il veterinario e chiedere consiglio su come procedere.

Inoltre è altrettanto importante offrire al gatto molta acqua fresca, in quanto, ingerendo qualcosa di estraneo, il Micio potrebbe disidratarsi.

In conclusione, sebbene il gatto possa mangiare il pollo, non bisogna mai dare al Micio i nuggets di pollo, in quanto contengono ingredienti che possono essere molto pericolosi per la sua salute.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Inoltre è molto importante fornire al proprio amico a quattro zampe una dieta equilibrata che possa soddisfare le sue esigenze nutrizionali e che includa anche una varietà di fonti proteiche senza alcun additivo o conservante.