il gatto protegge il suo fratellino umano in balcone

Non potevano scegliere babysitter migliore, la dimostrazione è arrivata in un video che lascia tutti senza parole

Molto spesso all’arrivo di un nuovo “cucciolo” in casa si possono creare dei legami che in pochi avrebbero immaginato, questo succede abbastanza spesso, ad esempio, tra i cani di casa ed un nuovo nato, ma anche i gatti sanno essere egualmente empatici e, anche se a modo loro, offrire la stessa protezione ai piccoli di casa. Sul web sono molti i video a testimonianza di tutto questo, video nei quali si possono vedere dei gatti correre a proteggere i loro fratellini umani da qualsiasi pericolo, come ad esempio un cane che corre verso di loro, il video in questione però testimonia qualcosa di ben più ampio lasciando a tutti molto su cui riflettere sull’abilità di questi animali e non solo.

Evita che il bimbo si arrampichi dal balcone del palazzo in una maniera unica, la gatta di casa merita un encomio per quanto fatto vedere!

Un bambino piccolo in casa è in grado di mettersi in pericolo in ogni modo possibile, soprattutto quando si parla di bambini che hanno da poco iniziato a camminare e ad esplorare quindi zone che prima erano di difficile accesso. In questa fase della loro vita l’attenzione dei genitori deve rimanere sempre altissima ed ogni aiuto in casa è ben accetto, anche quello che non ci saremmo mai aspettati.

La famiglia del video in questione ha trovato un aiuto in più proprio nel gatto si casa, un amorevole micetta che sembra saperla davvero lunga sui pericoli nei quali il suo fratellino umano potrebbe incorrere. Seppur per i gatti camminare sui cornicioni a metri e metri di altezza spesso non rappresenta alcun problema, per gli umani una situazione simile sarebbe pericolosissima e ciò che stupisce davvero è che la gatta questo sembra saperlo benissimo.

Seppur sotto la supervisione di un adulto, si vede un bambino di poco più di un anno avvicinarsi alla ringhiera del balcone, afferrandola con le mani e quasi tentando di arrampicarvisi sopra. Un’azione che non è sfuggita alla gattina che come.si può chiaramente vedere tenta di tutto per far lasciare la presa al piccolo, prima utilizzando la zampina per staccare la mano del bambino dalla ringhiera, poi mettendosi dinanzi a lui e invitandolo insistentemente a demordere con tanta caparbietà da riuscire poi nella sua impresa.

@pubity This cat deserves an award for this 👏 #Pubity (@sasrachello via @ViralHog ♬ original sound – Pubity

Un gesto d’amore unico quello filmato dal genitore, un gesto che testimonia molto anche sulla capacità di pensiero di questi animali, spesso sottovalutato ma che invece appaiono spesso essere in grado di coniugare pensieri complessi e prevedere anche quelli che possono essere i pericoli, non solo per loro, ma anche per i loro beniamini. Difficile non restare colpiti da tanta attenzione e sono stati centinaia i commenti di stima verso la micia, insieme a questi anche tanta invidia per la famiglia che può contare su un aiutante valida ed affidabile come se ne vedono poche.