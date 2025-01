Il gatto più piccolo del mondo riesce a stare in una sola mano, ma ha anche un’altra caratteristica.

Un recente articolo pubblicato nella rivista scientifica “Annales Zoologici Fennici” ha svelato la scoperta del gatto più piccolo del mondo, risalente a circa 300 mila anni fa. Questo ritrovamento è stato fatto nella grotta di Huanglongdong in Cina, dove è stato trovato un frammento della mascella inferiore di un antico felino. Gli studiosi ritengono che questo esemplare, noto come Prionailurus kurteni, sia uno dei più piccoli antenati dei felini attuali.

Le dimensioni di questo gatto sono affascinanti: da adulto, avrebbe pesato al massimo 1 kg e poteva essere facilmente contenuto in una mano umana. In termini di dimensioni, le stime indicano che il Prionailurus kurteni avrebbe raggiunto una lunghezza compresa tra i 35 e i 50 centimetri. Contrariamente ad altre specie come il Kodkod, che è il gatto selvatico più piccolo d’America, questo piccolo gatto avrebbe continuato a vivere nel Sud-est asiatico per lungo tempo.

Il suo manto probabilmente era maculato, e il suo temperamento potrebbe aver incutito timore, nonostante le sue modeste dimensioni. Questa scoperta offre una nuova prospettiva sulla diversità dei felini antichi e sulle loro caratteristiche uniche, tracciando un legame con le specie moderne e contribuendo così alla comprensione dell’evoluzione dei gatti. I risultati sono significativi anche per il futuro della ricerca sul comportamento animale e sulla conservazione biologica.