Il gatto non vuole un cane nella sua casa e lo fa capire molto chiaramente

Spopola su TikTok un video che mostra la reazione di un gatto alla proposta del suo umano di adottare un cane: il micio fa capire che non vuole condividere la sua casa con nessuno.

La maggior parte delle persone che vive con un animale domestico considera il proprio quattro zampe come parte integrante della famiglia. Quando queste persone dovranno quindi prendere una decisione importante che potrebbe influire sulla vita dei loro piccoli amici non potranno fare a meno di “coinvolgerli” più o meno esplicitamente nelle loro decisioni. Così è accaduto a un ragazzo, Jorge Cyrus, che pochi giorni fa si è trovato a riflettere sulla possibilità o meno di adottare un cane. Ad aiutarlo nella sua decisione è stato il gatto di casa dal manto bianco e nero di nome Oreo.

Il gatto Oreo non accetta l’idea di condividere la casa con un cane e lo dimostra al suo umano

A testimoniare il particolare episodio è un video realizzato dallo stesso giovane, Jorge Cyrus, e condiviso sul proprio profilo TikTok all’account social @jorgecyrus Jorge Cyrus.

Jorge Cyrus è un influencer abbastanza famoso nel mondo del web, tanto da avere oltre mezzo milione di follower su Instagram e più di un milione su TikTok. Sui canali social il ragazzo condivide quotidianamente i video più divertenti che hanno per protagonisti la sua famiglia, i suoi amici o il suo felino domestico di nome Oreo. Come spiegato in uno degli ultimi filmato caricato su TikTok, Jorge Cyrus nei giorni scorsi ha preso in considerazione l’idea di adottare un cagnolino. Per decidere se compiere o meno questo passo, il giovane ha pensato di ricorrere a un modo alquanto particolare (e forse un po’ ingenuo): sfidare se stesso a lanciare una penna l’interno di un bicchiere. Se la penna fosse entrata nel contenitore, avrebbe adottato un cane.

Nelle immagini condivise è possibile vedere il ragazzo seduto in terra a qualche metro di distanza da un bicchiere di carta: «Se faccio canestro, comprerò un cane», dice Jorge. Dopo aver fatto canestro, il ragazzo esclama: «È quello che ci vuole, cari». Proprio in quel momento entra in scena il gatto Oreo; il micio supera il suo umano, si avvicina al bicchiere e con un’espressione contrariata sul muso tira fuori la penna dal contenitore. Così commenta il ragazzo: «Creo que hay celos» (tradotto in italiano: «Credo che ci sia gelosia»). Secondo Jorge, infatti, il gattino Oreo avrebbe manifestato in quel modo particolare di non essere disposto ad accettare l’arrivo di un nuovo animale domestico. Il video condiviso su TikTok è diventato presto virale, ottenendo oltre cinque milioni di visualizzazioni, con migliaia di commenti da parte degli utenti del web che hanno riconosciuto l’importanza che il proprio animale domestico riveste nel prendere una decisione.

@jorgecyrusCreo que hay celos♬ Funny – Gold-Tiger

@jorgecyrusCreo que no me quiere 🙁♬ Funny – Gold-Tiger

Quante volte si sarà sentita la frase “litigare come cane e gatto”? Questi modi di dire si basano sull’esperienza comune, in base alla quale in natura cane e gatto non vanno molto d’accordo. Come tutti i modi di dire, naturalmente anche questa considerazione non vale per tutti i cani e per tutti i gatti (tanto che esistono moltissime razze di felini domestici adatti alla convivenza con i cagnolini), ma a volte è particolarmente indicata per descrivere l’antipatia che alcuni gatti e cani provano reciprocamente, ancor prima di conoscersi, proprio come ha dimostrato il video del micetto Oreo. (di Elisabetta Guglielmi)