Il gatto non vuole mangiare? Rimedi casalinghi per stimolare il suo appetito

I nostri amici pelosi sono molto golosi. Tuttavia può capitare che a volte il gatto non vuole mangiare. Vediamo come stimolare il suo appetito.

Chi convive con un felino sa quanto quest’ultimo possa essere schizzinoso sulla sua alimentazione. Tuttavia nonostante ciò, i nostri amici pelosi sono abbastanza curiosi e golosi quando si tratta di cibo. Può capitare però che nel corso della nostra convivenza con Micio, per un motivo o per un altro quest’ultimo possa decidere di non voler mangiare.

Dato che uno dei fattori principali della salute e sopravvivenza di un felino è l’alimentazione, cosa possiamo fare per aiutare la nostra palla di pelo? Scopriamo insieme, nel seguente articolo, quali sono i rimedi casalinghi utili per invogliare il gatto a mangiare.

Il gatto non vuole mangiare? Rimedi casalinghi per stimolare l’appetito di Micio

Sappiamo quanto l’alimentazione sia importante per la crescita e il benessere del nostro amico peloso, per questo motivo quando un gatto non mangia, desta qualche preoccupazione. Infatti la maggior parte delle volte se il felino è inappetente è perché presenta qualcosa che non va.

Ma non sempre è così, a volte i nostri amici a quattro zampe possono non voler mangiare se sono in convalescenza, se presentano un disturbo passeggero o se non amano il cibo che gli offriamo. Tuttavia è molto importante contattare il proprio veterinario quando Micio presenta tale sintomo, in quanto lo specialista saprà diagnosticare la causa e consigliare il trattamento migliore per il nostro amico a quattro zampe.

Oltre a seguire il trattamento consigliato dal veterinario, potremmo trovare dei rimedi casalinghi per stimolare l’appetito del nostro amico peloso. Vediamone qui di seguito alcuni.

Riscaldare il cibo

Un modo per incoraggiare il nostro amico a quattro zampe a mangiare è riscaldare il suo cibo. Quando quest’ultimo è caldo infatti emana un odore più forte che può invogliare il gatto ad avvicinarsi alla ciotola e mangiare. E’ necessario controllare che temperatura del cibo non sia troppo calda prima di darla al Micio, altrimenti quest’ultimo rischia di scottarsi.

Rendere positivo il momento della pappa

Per incoraggiare un gatto a nutrirsi è necessario che quest’ultimo si trovi in un ambiente rilassato. Costringere il gatto a mangiare o forzarlo o gridarlo non sono atteggiamenti che aiutano ad incoraggiare il Micio a mangiare.

Offrigli cibi che gli piacciono

I gatti sono animali molto schizzinosi quando si tratta di alimentazione, per questo motivo per incoraggiare la piccola palla di pelo a mangiare potrebbe essere utile offrirgli il cibo che gli piace. Tuttavia è necessario contattare sempre il veterinario, in quanto in caso di malattia il Micio potrebbe dover seguire una dieta specifica. Inoltre bisogna fare attenzione agli alimenti che diamo al gatto in quanto alcuni possono essere tossici per lui.

Fai attenzione alla consistenza del cibo

Molto spesso i felini possono non mangiare, in quanto non amano il cibo secco (croccantini) e preferiscono quello umido. Se è questo il caso è possibile incoraggiare la nostra palla di pelo a mangiare, preparandogli del cibo fatto in casa, ricordando di chiedere sempre consiglio al veterinario sugli ingredienti, o acquistando del cibo umido presente in commercio. Inoltre, ci sono anche gatti che preferiscono il cibo secco e non quello umido.

Utilizzare la siringa

Nel caso in cui il Micio segua una dieta a base di brodo o di liquidi, potrebbe essere utile somministrare tale cibo al gatto con delle siringhe prive di ago.

Integratori alimentari

Infine, se proprio il nostro amico a quattro zampe anche utilizzando i consigli precedenti non si nutre, è possibile ricorrere agli integratori alimentari. Tuttavia, ricordiamo che è sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, in quanto conosce la situazione salutare del nostro amico a quattro zampe.