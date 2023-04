Il gatto non capisce il gioco del bambino e delude le sue aspettative video

Un bambino è rimasto sorpreso quando il gatto non ha capito il gioco e ha deluso le sue aspettative: il video del micio e del piccolo umano.

I bambini, a differenza degli adulti, nutrono un affetto sconfinato per gli animali domestici, che considerano immediatamente come se fossero loro fratelli o amici della stessa età con i quali giocare. Mentre i cani nella maggior parte dei casi si mostrano più propensi al gioco con i cuccioli umani, i gatti per loro natura sono invece in genere più distaccati. Gli atteggiamenti assunti dai felini sono naturalmente differenti a seconda della personalità di ciascuno, ma sicuramente la stragrande maggioranza dei gatti avrà un comportamento in linea con quello assunto da un gattino, protagonista di un filmato condiviso su Instagram, che non si è mostrato particolarmente entusiasta del gioco organizzato dal cucciolo di umano che vive con lui.

Il bambino vorrebbe giocare con il gatto, ma il micio non comprende il suo gioco: il video del piccolo e del felino di casa

Su Instagram, al profilo @meowdailyvidz, vengono condivisi quotidianamente video divertenti che hanno per protagonisti i gatti. L’ultimo filmato postato, che ha ricevuto oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni, mostra un gattino dal manto nero mentre, sdraiato su i gradini di una scala, osserva il bambino in piedi al piano di sotto.

Il piccolo vorrebbe giocare con il felino esattamente come farebbe con un altro bambino. Prende quindi un asciugamano o lo lancia in alto nella speranza che il gatto lo afferri e glielo rilanci. Inizialmente il micio sembra accettare di giocare con il bimbo: prende l’asciugamano e lo fa ricadere. Il bambino raccoglie l’oggetto e lo lancia nuovamente al gatto, che in questo caso però lo afferra e lo tiene per alcuni secondi.

Il gattino non ha ben capito come funziona il gioco ideato dal bambino e con i suoi artigli non trova neanche semplice lasciar ricadere l’asciugamano subito dopo averlo afferrato. Il bimbo rimane in attesa che il micio faccia ricadere l’asciugamano, ma, come si legge nella didascalia posta a corredo del video, sembra che «quella pausa non debba più concludersi» («That pause never ends»).

Il bambino, però, non sembra preoccuparsene troppo, in fondo sarà abituato all’atteggiamento del suo amico a quattro zampe. Chi vive insieme a un gatto saprà benissimo infatti che questi felini sanno essere dolci, premurosi e affettuosi ma, allo stesso tempo, autoritari e spesso prepotenti con gli altri componenti della casa, come dimostrano diversi video condivisi sui social network. Tra questi filmati, solo per fare un esempio, si possono ricordare quello che mostra la reazione terrorizzata di un cane costretto a eseguire ogni ordine del gatto di casa o quello di un intelligente cucciolo di razza Pit Bull che ha dovuto escogitare uno stratagemma per aggirare il divieto impostogli dal gatto di salire le scale.

Il micetto nero protagonista del video condiviso su Instagram non si comporta poi molto diversamente dagli altri felini. Finché è lui stesso a deciderlo può anche tollerare di giocare con il bambino, ma poi quando il gioco non sembra abbastanza divertente allora senza preavviso smette di afferrare l’asciugamano lasciando il bimbo ad attendere un proseguimento che mai ci sarà. (di Elisabetta Guglielmi)