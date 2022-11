Il gatto Leo è riconoscente nei confronti della sua padrona- VIDEO

Leo è un gatto speciale con un cuore grande, ogni mattina ha un’abitudine dolcissima.

Leo è un gatto che ha sofferto per molti anni, dopo tanta sofferenza finalmente ha una vita felice ed è molto riconoscente nei confronti della sua padrona. La storia di Leo inizia quando i suoi ex proprietari iniziano a trascurarlo sempre di più, così il gatto perde peso mangia poco e a volte addirittura disidratato.

Una vera e propria tortura che finirà con l’abbandono del micio, successivamente viene ritrovato l’animale, è stanco e provato ormai ha inoltre undici anni, ha sofferto molto e desidera solo riposarsi e avere finalmente tranquillità.

Il gatto Leo, il lieto fine che merita finalmente è arrivato grazie a Louise

Dopo aver sofferto per molti anni ed essere stato abbandonato, il gatto Leo finalmente ha una nuova possibilità, quando sulla sua strada incontra Louise una donna che appena lo nota se ne innamora, lo salva dalla strada e lo porta immediatamente dal veterinario. L’animale si fa prendere con facilità inizia a fidarsi fin da subito della donna che lo tratta in maniera amorevole e delicata. Le sue condizioni di salute purtroppo però non sono buone, il povero Leo era davvero molto magro, anemico, disidratato e ricoperto di pulci, oltre ad avere un dentino rotto e gli arti usurati dal tempo e dalla malnutrizione, il suo pelo appariva arruffato e sporco.

Potrebbe interessarti anche >>>Il gatto ricorda di essere stato abbandonato? Come funziona la memoria felina 🐱

Era davvero un disastro, dopo tutto quello che aveva passato i dolori e la sofferenza erano impressi nel suo corpo e anche in fondo ai suoi teneri occhi. Aveva fatto fatica a sopravvivere in strada, gli mancava anche una parte di orecchio destro, quando camminava zoppicava a causa di un problema alla zampetta destra che non era stata curata adeguatamente ma nonostante tutto questo dolore, il cuore dell’animale è rimasto pieno d’amore, tenero, ubbidiente, dolce, affettuoso e attaccato alla vita, ancora fiducioso nonostante tutto, da quando ha iniziato le terapie non si è mai tirato indietro e ha lottato con tutte le sue forze, giorno dopo giorno contro ogni previsione.

Potrebbe interessarti anche >>> Cane e gatto a confronto dopo la lunga separazione: il VIDEO di Winnie e Bobbie

Alla fine Louise ha deciso di portarlo a vivere con lei e di regalargli quella famiglia che non aveva mai avuto, inizialmente il gattino era un po’ spaventato dal nuovo ambiente e dalla nuova vita ma col passare dei giorni si è abituato all’ambiente e a Louise, Leo cresceva e col passare del tempo il gattino hai iniziato a fare le fusa e a chiedere sempre più attenzioni, ogni mattina ormai non appena si sveglia Leo corre da Louise, inizia a fare le fusa e la riempie di affetto, l’animale sembra capire che la donna gli abbia salvato la vita ed effettivamente non è difficile percepirlo. I gatti sono molto intelligenti e sicuramente anche Leo ha capito e si ricorda tutto quello che ha passato, ma adesso l’obiettivo di Louise è fargli dimenticare tutta quella sofferenza riempendolo di coccole, il suo passato è solo un lontano e brutto ricordo.