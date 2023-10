Il gatto ha una crisi tremenda, ma nessuno lo aiuta: rischia davvero grosso

Questo gatto ha una crisi tremenda in strada ma nessuno è disposto ad aiutarlo: a causa dell’indifferenza dei passanti il micio rischia grosso.

Questo gatto non poteva essere curato, né aiutato. Era questa l’iniziale e preoccupante condizione del micio rimasto da solo in strada. Il sofferente gatto era stato più volte ignorato dai passanti, nonostante avessero assistito ai suoi attacchi. La situazione si è ribaltata soltanto quando un uomo che abita nel quartiere, che ha facilmente riconosciuto il micio come uno dei gatti che frequentano spesso quel luogo, ha ritenuto opportuno segnalare sui social network la presenza del gatto. Lui non aveva la possibilità economica di prendersi cura di lui in quel momento, ma – al contempo – non poteva rimanere impassibile di fronte alla sofferenza del micio. Il gatto si era irrigidito davanti ai suoi occhi e aveva convulsioni continue.

Questo gatto randagio ha una crisi epilettiche continue, ma nessuno lo aiuta: il micio rischia grosso

La clip condivisa successivamente da “Lucky Animals” su YouTube, il 22 ottobre scorso, mostra infatti la reazione del gatto nei confronti del suo acuto malessere. Il video è stato realizzato dal punto di vista dell’uomo che aveva immortalato proprio il gatto con l’obiettivo di rintracciare qualcuno che potesse provvedere al suo salvataggio. La catena di solidarietà innescatasi, da quel momento, per salvare il povero micio in strada risulta essere davvero emozionante.

Una ragazza ha risposto all’annuncio dopo essersi commossa di fronte alle immagini del micio in pericolo. Il gattino era caduto a terra, era privo di forze. La giovane ha contattato la persona che aveva condiviso il video per chiedere informazioni sul micio e ha visitato il luogo del suo ritrovamento il giorno successivo. Il pensiero del gatto vittima di convulsioni non le aveva permesso di dormire per tutta la notte.

Quando sono arrivati lì hanno trovato l’uomo mentre stava cercando di rassicurare il micio non lasciandolo solo, accarezzandolo e sottoponendolo alla somministrazione di alcuni sedativi in grado di aiutarlo a placare il susseguirsi delle convulsioni La ragazza ha spiegato di aver riconosciuto sin da subito, dal comportamento del micio in strada, i sintomi molto simili a quelli di un attacco di panico nel gatto.

Il gatto sembrava essere immobilizzato, come se non riuscisse ad assecondare la sua volontà di allontanarsi dal luogo in cui si trovava in quel momento. Il micio aveva assoluta necessità di essere visitato da uno specialista e di ricevere delle cure più mirate per risolvere la sua grave condizione. La ragazza ha assunto il controllo della missione di soccorso, incaricandosi di trasportare il micio nella clinica veterinaria più vicina. Prima di partire ha ringraziato l’uomo che aveva aiutato il micio a resistere fino al suo arrivo, il quale – grato che fosse riuscito a sopravvivere fino a quel momento – lo ha salutato con un piccolo bacio sulla fronte.

Al termine di un viaggio di circa tre ore la ragazza è riuscita a raggiungere l’ospedale per animali. Il gattino, nel frattempo, esausto si era addormentato in auto durante il tragitto.

Nessuna ferita esterna è stata trovata durante la visita al micio. Al termine dei controlli di routine i veterinari hanno appurato che il gattino soffriva di una malattia interna in grado di provocare violenti crisi epilettiche. La bella notizia resta però che la situazione non è senza uscita. Ora che il micio è in buone mani, rassicurano i veterinari, il gattino potrà migliorare la sua condizione grazie alle cure adatte.