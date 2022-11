Il gatto ha smesso di farlo (o non lo fa mai): scopriamo le cause

E’ anomalo ma può capitare: come mai il gatto ha smesso di miagolare o non lo fa mai? Tutte le cause dietro questo suo atteggiamento.

Siamo abituati a ‘parlare’ col nostro felino domestico e a scambiarci messaggi in questo modo ma ora ha interrotto le comunicazioni? Non ha mai iniziato a farlo e non conosci neppure la sua ‘voce’? In ogni caso, se il gatto ha smesso di miagolare un motivo ci sarà, anzi potrebbero essercene vari: sta a noi scoprirlo, soprattutto perché potrebbe esserci alla base un problema di salute. Tutto quello che bisogna fare quando il gatto non miagola più (o non lo ha mai fatto).

Il gatto miagola: che significa per lui (e per noi)

Sapete che noi umani siamo gli unici a comunicare col gatto in questo modo? O meglio: è Micio che sceglie di emettere dei suoni quando parla col suo padrone o i suoi simili, ma non lo fa con gli altri gatti o almeno non così di frequente. Infatti con questi ultimi ha diversi mezzi di comunicazione, che coinvolgono tutto il corpo: dagli atteggiamenti, alle posizioni agli sguardi.

Non che non lo faccia anche con noi, ma diciamo che utilizza soprattutto la comunicazione verbale per far capire al suo padrone quali sono le sue esigenze, che vanno da un pasto a una coccola alla richiesta di pulizia della sua lettiera!

Il gatto ha smesso di miagolare: come è possibile

Le comunicazioni si sono interrotte all’improvviso e non sai perché? E’ colpa nostra oppure il felino ha qualche problema che gli ‘impedisce’ di parlare come ha fatto finora?: queste sono tutte domande lecite per un padrone attento e non superficiale, quindi è opportuno andare a fondo nella questione.

Un micio che smette di miagolare all’improvviso può farlo (anzi non farlo) per diverse ragioni, ma è bene chiarire che vi sono alcune razze di per sé poco avvezze alla comunicazione verbale (in particolare le razze di gatti esotici). Ma quali sono le cause per cui non miagola più? Purtroppo spesso si tratta di un problema di salute più o meno grave.

Problemi respiratori

Quando l’apparato respiratorio risulta compromesso, perché il felino ha il raffreddore oppure si è beccato un’influenza, esattamente come accade a noi umani, avrà difficoltà a usare la voce. Questo tipo di problema potrebbe sfociare in infezioni da calicivirus o rinotracheite nel gatto adulto.

Nei casi peggiori, Micio potrebbe sviluppare una bronchite, che può essere acuta o cronica, e che infiamma la trachea e i bronchi, rendendo quasi impossibile e doloroso l’utilizzo della voce.

Gli fa male la gola

Una laringite potrebbe essere altrettanto alla base del suo mancato miagolio: infatti questo organo si infiamma e spesso la causa è il colpo di freddo ma anche da uno sforzo vocale, come se avesse miagolato troppo forte o a volume elevato.

Allo stesso tempo, se ha miagolato forte e a lungo, magari nel corso di una zuffa con dei suoi simili, potrebbe aver miagolato rauco e quindi pare che ora abbia perso totalmente il suo verso.

Stress

Sappiamo quanto i felini siano amanti della routine e del relax quotidiano, quindi è normale che i cambiamenti possano destare in loro stress e ansia. Questi fattori, a loro volta, possono indurlo a non parlare. Anche la noia e la mancanza di attenzioni possono renderlo come depresso e senza alcuna voglia di socializzare né con gli umani né con i suoi simili.

Il gatto ha smesso di miagolare: cosa fare

Ma cosa possiamo fare noi padroni per stimolare Micio a parlare o a fargli tornare l’uso della parola? In realtà la cosa più ovvia da fare, se notiamo altri sintomi che coinvolgono la sua salute, è fissare un appuntamento dal veterinario.

Se invece la causa è dovuta a cambiamenti che lo hanno destabilizzato, proviamo a calmare il nostro animale stressato e fare col gatto delle attività rilassanti: quando si sentirà più tranquillo e sicuro di sé, siate certi che gli tornerà anche la parola!