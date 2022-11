Il gatto ha fatto la pipì sul piumino? Il rimedio infallibile per ripulirlo

Il tuo amico peloso ha urinato sul piumino? Stai tranquillo, ecco i vari passaggi da seguire per eliminare la pipì del gatto dal piumino.

Convivere con un amico a quattro zampe può essere un’esperienza soddisfacente, divertente e anche ricca di emozioni da vivere e condividere.

Tuttavia molto spesso può capitare di sentirsi abbastanza frustranti, soprattutto dopo che il proprio Micio abbia urinato in parti dove non dovrebbe mai urinare, come per esempio sul piumino o la coperta. Nel seguente articolo vedremo come eliminare l’odore e la macchia di pipì del gatto dal piumino.

Eliminare pipì del gatto dal piumino: ecco come fare

Sebbene i nostri amici felini siano considerati animali puliti, molto spesso può capitare che anche i nostri amici pelosi possano urinare dove gli capita.

Ciò accade molto spesso quando la lettiera del nostro amico a quattro zampe è sporca. Tuttavia, quando il Micio fa pipì fuori dalla lettiera, sarebbe opportuno considerare anche un’eventuale visita dal veterinario, in quanto questo comportamento può essere anche sintomo della presenza di un’infezione nel tratto urinario del felino.

Detto ciò, sebbene eliminare la macchia e l’odore della pipì del Micio da un pavimento sia abbastanza semplice, potrebbe risultare complicato o più faticoso, eliminare la macchia e l’odore della pipì del gatto dal piumino.

Per evitare di buttare quest’ultimo e comprarne un altro, potrebbe essere utile conoscere quali sono i punti principali per poter lavare il piumino ed eliminare qualsiasi tipo di traccia di urina di Micio.

In primis è molto importante rimuovere la pipì dal piumino, quindi prendiamo un tovagliolo assorbente o uno straccio e poniamolo sulla pipì in modo tale da assorbirla il più possibile.

Dopo effettuato tale rimozione è necessario mettere sulla macchia un detergente. È possibile acquistare quest’ultimo in un negozio per animali, tuttavia potrebbe essere utile crearne uno a casa.

Basta semplicemente mescolare in una tazza di acqua tiepida un cucchiaio di detersivo per bucato delicato, dopodiché tamponare tale prodotto sulla macchia con un panno.

Nel caso in cui si decida di portare il piumino in lavanderia è necessario che la macchia sia bagnata fino a quando la si porta a lavare.

Se invece decidiamo di lavare il piumino a casa, basta semplicemente mettere quest’ultimo nella lavatrice con il detersivo adeguato e impostare quest’ultima sul ciclo delicato con acqua fredda.

Nel caso in cui la macchia non si sia tolta del tutto è possibile ripetere il ciclo di lavaggio. Inoltre è molto importante non asciugare mai il piumino nell’asciugatrice, ma bensì metterlo ad asciugare all’aria aperta.