Il gatto ha 5 zampe e le sue immagini hanno fatto il giro del mondo

Un gatto con cinque zampe è diventato un fenomeno sui social media dopo che la sua proprietaria ha iniziato a condividere video del particolare felino in azione. Il suo nome è Lu, o Leggy Lu come è conosciuto su TikTok, e ha un disperato bisogno di un intervento chirurgico dopo che gli è stato diagnosticato un cancro. Infatti lo scopo del profilo è proprio quello di raccogliere consensi e fondi per affrontare le cure.

Il gatto con 5 zampe che è diventato famoso su TikTok – VIDEO

Dovendo far fronte a spese altissime per le cure, la sua proprietaria, Julia Williford del Tennessee (Stati Uniti), ha iniziato a condividere online filmati del suo gatto speciale nella speranza di raccogliere consensi. Secondo l’ASPCA, ogni anno negli Stati Uniti 3.2 milioni di gatti entrano nei rifugi per animali. Alcuni di questi gatti sono ciechi, altri paraplegici, ma pochi, se non nessuno, ha le caratteristiche uniche di Lu.

Julia ha adottato il felino a cinque zampe da un rifugio di New York. “Non avevo intenzione di adottare un gatto, anche perché stavo finendo l’università e non avevo idea di quale direzione avrebbe preso la mia vita“, ha raccontato. Dopo aver completato l’orientamento all’affido, Julia si è imbattuta in una foto di Lu ed è stato un colpo di fulmine. I primi giorni nella nuova casa era terrorizzata, ma una volta che è uscita dal suo guscio è diventata di una dolcezza unica.

Lu è stata salvata dalla casa di un accaparratore di animali, e il perché abbia 5 zampe è un mistero che anche i veterinari non sono riusciti a spiegare. “In base alle mie ricerche, sembra che la causa più probabile sia il contatto della madre con tossine o agenti cancerogeni durante la gravidanza, ma anche in questo caso si tratta solo di ipotesi“. La gamba in più di Lu è posizionata proprio davanti all’arto destro e serve come una sorta di gamba centrale posteriore. Lu non ha alcun controllo muscolare sulla gamba, mentre l’arto è molto più lungo degli altri quattro e tutte le articolazioni sono fuse insieme, il che significa che sporge direttamente. Lu ha un soffio al cuore e l’arto in più rende difficile muoversi.

Questa mobilità limitata rende difficile la pulizia di Lu, per cui Julia deve farle il bagno regolarmente, cosa di cui la gatta non è molto contenta. Nonostante queste difficoltà, Julia ama la sua Leggy Lu e vuole donarle tutto l’amore possibile. Difatti, sebbene Lu viva un’esistenza relativamente serena, ha bisogno di cure urgenti perché di recente le è stato diagnosticato un cancro alla mammella. Una volta rimosse le ghiandole mammarie, Lu dovrà sottoporsi a chemioterapia per fermare la potenziale diffusione del cancro.

Sfortunatamente, tutto questo richiede non pochi soldi, e Julia stessa ha difficoltà a trovarne. Per questo ha deciso di iniziare a postare su TikTok oltre che a creare un GoFundMe.