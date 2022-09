Il gatto Ginger convince la sua padroncina ad andare in bicicletta

Ginger convince la sua amica umana ad andare in bicicletta esortandola nel modo più dolce: il VIDEO del gatto è l’antidoto perfetto al cattivo umore.

La pagina di Instagram e Tik Tok @heyitsgingerandpepper vanta al momento centinaia di migliaia di follower. In continua ascesa sui social network, le avventure del gatto arancione Ginger, e del suo striato migliore amico Pepper, sono in grado di rendere luminose le più tristi giornate degli utenti.

Il gatto Ginger convince la sua padroncina, in modo “così dolce”: ad andare in bicicletta – VIDEO

Il simpatico video di Ginger e della sua padroncina è stato pubblicato su IG lo scorso 13 settembre, riscuotendo oltre 4 milioni di like e divenendo virale grazie alle altrettanto numerose condivisioni.

Potrebbe interessarti anche >>> Limone, il gatto al pianoforte: da ribelle a pianista, a star di Tik Tok – VIDEO

Sull’evocative note di “Sensual Seduction”, brano realizzato del rapper californiano Snoop Dogg nel 2008, Ginger è inquadrato in primo piano sul suo sofà bianco. La didascalia fa le veci delle sue persuasive intenzioni. “Vuoi fare un giro in bicicletta?“, la domanda del pelosetto arancione ben si sposa al suo tenero sguardo.

Il piccolo casco – “carinissimo” – è stato realizzato su misura per il piccolo Ginger. E appare subito dopo, innescando con semplicità il buon umore degli utenti. Nell’inquadratura successiva, a qualche istante di differenza dall’”ok” della sua padroncina seduta di fronte a lui, il gatto mostra dunque il suo casco, ma i gadget necessari all’avventura non sono ancora al completo.

La ragazza chiede a Ginger se ne ha uno anche per lei. E Ginger – presto – risponde affermativamente, mostrando il casco stavolta della misura adatta alla sua padroncina. Il gioco è fatto.

Potrebbe interessarti anche >>> Blanco dà il benvenuto a un dolcissimo cane: chi è Rosa Blu – VIDEO

I due appaiono – alla conclusione del breve filmato – insieme e in sella alla sognata bicicletta di Ginger. Lui accovacciato sul sellino, con tanto di protezione per la sua testolina, e la ragazza dietro di lui a direzionare la rotta per i viali alberati del quartiere. Nonostante sia una giornata vagamente uggiosa, l’umore – di entrambi e del loro pubblico – è ormai alle stelle.