Il gatto fa sempre così e lei non capisce perché; ma c’è una ragione VIDEO

Un normale micio si comporta in modo ambiguo ma non si riesce a comprendere il perché, nel frattempo il suo video diventa virale su TikTok e la ragione del suo atteggiamento diventa dominio di tutti. Il protagonista del divertente sketch – con tanto di mistero finalmente risolto – si chiama Lizzie, ed è un’adorabile esemplare femmina di felino che adora nascondersi dietro le tende della sua abitazione.

La gatta Lizzie – divenuta famosa in seguito alla pubblicazione della sua breve clip sul profilo di @speeegle, con oltre 7 milioni di visualizzazioni – ama il suo mutevole nascondiglio, al fianco della finestra, per una sola ragione.

Che questo sia o meno un comportamento esemplare di un gatto verrà svelato fra poco, nel frattempo è importante ricordare che non è l’unico modo in cui i felini incuriosiscono inconsapevolmente i loro padroncini con i loro “bizzarri” modi di fare. Un altro esempio di un tipico “comportamento da gatto” è il modo con cui si sopportano i mici all’arrivo di una nuova pianta in casa e le relative motivazioni.

La scelta del luogo in cui nascondersi, da parte della dolcissima Lizzie, non sarebbe dovuta propriamente al caso. A confermare tale supposizione sarebbe stato anche il suo padroncino, con il quale la gattina adora trascorrere il suo tempo libero sdraiandosi al suo fianco sul sofà. Lizzie dimostra di essere alla continua ricerca di uno spazio in cui poter sentirsi lontana da qualsiasi minaccia.

E in particolare, in questo caso – trovando rifugio oltre le tende, la minaccia sarebbe quella provocata dalla luce del sole quando Lizzie è in procinto di schiacciare, nel modo più sicuro, uno dei suoi amati pisolini.

Un’altra curiosità riguardante l’universo dei felini è quella riguardante l’inclinazione della testa nel gatto: quando sorprendete il vostro micio in una posa obliqua non andate nel panico, piuttosto indagate – come precedentemente consigliato – quale sia il significato che lo porta a intraprendere tale azione.

Che altro aggiungere? La sicurezza di Lizzie sembra aver ormai conquistato, a tutti gli effetti, milioni di utenti su TikTok e probabilmente continuerà, anche nel prossimo futuro, a intrattenerne altrettanti. Chissà però quale sarà il suo prossimo nascondiglio. Per scoprirlo non resterebbe che rimanere sintonizzati sulla sua pagina social.