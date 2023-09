Il gatto fa i dispetti, ma il cane sa come metterlo al suo posto: da ridere!

Questo video esilarante è diventato virale sui social network: il protagonista è un gattino impertinente che continua a fare i dispetti al cane.

Cani e gatti possono coesistere nello stesso ambiente domestico. Come è vero che alcuni cani e gatti non sono buoni compagni di casa, in quanto sono due animali diversi con due personalità distinte, altre volte possono instaurare un legame unico e speciale. Infatti, nelle giuste condizioni, molti gatti e cani possono convivere in perfetta armonia.

Il gatto fa i dispetti al cane: lo mette subito in riga

La maggior parte dei gatti può coesistere felicemente con un cane se si dà loro il tempo di conoscersi a fondo. Se un cucciolo e un gattino vengono cresciuti insieme, in genere imparano subito a tollerarsi e alcuni gatti e cani diventano veri amici, arrivando a giocare e a fare i bisogni insieme.

Il rapporto che si può instaurare con il tempo tra i nostri amici a quattro zampe è davvero speciale e incredibile. I video pubblicati sui social network con protagonisti cani e gatti sono i più esilaranti e dolci del web. Alcuni ritraggono i due animali che vanno d’amore e d’accordo in momenti molto dolci, altre volte, invece, vengono ripresi in modi molto esilaranti.

Uno dei video andato virale di recente ritrae un gatto impertinente mentre infastidisce il suo amico e compagno cane. I due si trovano in divano e si vede il gatto mentre tira alcune zampate al compagno canino. Tuttavia lui, non vuole stare al gioco del gatto e lo mette in riga con un semplice ma efficace gesto.

Il cane, infastidito dal gatto tigrato, tira addosso il cuscino al gatto come a volerlo nascondere e fargli anch’egli un bello dispetto. Il video è uno dei più esilaranti del web, la loro reazione ha fatto ridere 2 milioni di utenti solamente su Twitter. La clip è stata pubblicata dall’utente @buitengebieden ed è stata ricondivisa e commentata migliaia di volte. Molti utenti hanno commentato rispondendo con la reazione dei propri animali quando sono in compagnia del loro quattro zampe “antagonista” e non ci potrebbe essere niente di più esilarante.