il gatto era impiccato e si dimenava

Corrono in giardino dopo aver sentito dei rumori e si trovano di fronte a qualcosa di terribile: un gatto era stato impiccato con un cavo elettrico.

Rumore assordante e miagolii strazianti. Quello che in un primo momento poteva apparire come un litigio tra gatti si è rivelato in tutta la sua inquietante realtà a due ragazze che, recatesi in giardino per capire cosa stesse accadendo, si sono trovate ad assistere a un terribile spettacolo. Davanti a loro un gattino ricoperto di sangue si dimenava miagolando disperatamente mentre un cavo elettrico gli stringeva sempre di più il collo fino a soffocarlo.

Corrono in giardino e salvano un gatto impiccato con un cavo elettrico: come sta adesso il felino

Il triste episodio è avvenuto nel quartiere di Gaivota, nello stato di San Paolo (uno stato del Brasile situato nella parte sud-occidentale del paese tra l’Oceano Atlantico e il fiume Paraná).

I fatti sono testimoniati da alcune fotografie e da un post condiviso su Twitter dal notiziario brasiliano dello stato di San Paolo, all’account social di g1 Santos e Região @g1santos («As notícias de Santos e região no g1», tradotto in italiano: «Le notizie di Santos e regione in g1»). Così si legge nel breve testo condiviso su Twitter: «Casal escuta miado, segue o som e salva gato enforcado em área de mata no litoral de SP» (tradotto in italiano: «Coppia sente miagolare, segue il suono e salva gatto impiccato nella zona forestale sulla costa di San Paolo»).

Come raccontato dai notiziari locali, due ragazze, Bianca Ghisi e Stephanie Ferreira Manfredo, pochi giorni fa si trovavano in cortile quando hanno sentito dei miagolii disperati. Inizialmente hanno ipotizzato che si trattasse di un litigio tra gatti ma, dal momento che i lamenti continuavano con sempre maggiore intensità, le giovani sono uscite in giardino per capire cosa stesse accadendo.

Casal escuta miado, segue o som e salva gato enforcado em área de mata no litoral de SP; https://t.co/Ofi3XGs21A #g1 pic.twitter.com/tjvtjdfRso — g1 Santos e Região (@g1santos) August 3, 2023

Seguendo i lamenti disperati, le ragazze sono arrivate in prossimità di un bosco; a quel punto hanno alzato lo sguardo e davanti ai loro occhi hanno visto un povero gattino legato a un albero. Così ha raccontato Bianca al notiziario brasiliano G1: «Quando siamo arrivati, il gatto aveva un filo avvolto intorno alla gola, bloccato con un nodo». Subito le due si sono affrettate a srotolare il cavo elettrico e liberare il micetto dalla trappola mortale. Il felino era però ricoperto di sangue, soprattutto sul muso in prossimità degli occhi. Ribattezzato con il nome di Zé, il piccolo quattro zampe è stato portato subito in una clinica veterinaria dove è stato operato d’urgenza. Purtroppo il micio ha perso l’occhio sinistro a causa dei maltrattamenti subiti. Il felino è stato dimesso pochi giorni dopo l’intervento chirurgico ed è stato momentaneamente preso in custodia da una delle due ragazze. Non si conoscono dettagli su quale sarà il destino del gattino una volta ristabilitosi, dal momento che le soccorritrici non hanno garantito di poter adottare il micio. Non si ha, poi, alcuna informazione sul responsabile (o sui responsabili) dell’atroce gesto. Purtroppo, come ricorda ancora una volta la storia di Zé, in ogni parte del mondo quotidianamente si verificano episodi di maltrattamento e uccisioni di animali e nella maggior parte dei casi le persone responsabili di questi efferati crimini non vengono individuate e di conseguenza nemmeno punite, nonostante le molteplici leggi che tutelano i diritti degli animali vigenti in moltissimi Paesi. (di Elisabetta Guglielmi)