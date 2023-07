Il gatto è un fascio di muscoli: sembra un palestrato

Un gatto diventa famoso in rete per il suo essere un fascio di muscoli: la sua conformazione fisica lo fa sembrare un palestrato.

Il gatto dal manto grigio che sta spopolando su Reddit si chiama Balta. Il micio ha da poco compiuto i suoi sette anni dal momento della sua adozione e ha attirato l’attenzione degli utenti per la sua conformazione fisica. Visto di spalle, come è stato immortalato in un recente scatto condiviso appena 13 giorni fa sulla piattaforma, Balta somiglia molto a uno dei quattro zampe più muscolosi di sempre. Che abbia stretto amicizia con un Pitbull e che questo abbia rivelato lui i suoi segreti? Scopriamo insieme come Balta è diventato – in pochi giorni – il gatto più muscoloso della rete.

Il gatto Balta è un fascio di muscoli: il micio sembra un vero palestrato

Spalle grandi e muscoli scolpiti: è questa la prima impressione che si ha del micio Balta mentre osserva rapito qualcosa fuori dalla finestra del suo appartamento di città. La sua apparenza muta considerevolmente quando lo si inquadra in piano ravvicinato, difatti – Balta – con i suoi occhioni grandi e verdi, da un primo piano: sembra il cucciolo più mansueto che si possa incontrare. Potrebbe essere proprio questa la contraddizione che ha conquistato finora conquistato il cuore degli utenti.

Il micio protagonista degli scatti divenuti virali sulla piattaforma di Reddit sembrerebbe aver già recepito quelli che sono considerati ufficialmente i migliori consigli diramati finora da parte degli esperti su come far avere al gatto un’ottima forma fisica. Eppure, nella realtà dei fatti – come ha sottolineato la stessa padroncina di Balta, sembra che il suo micio non abbia mai fatto degli esercizi finalizzati a rafforzare i suoi muscoli, ma che si sia trattato invece di una curiosità particolarità forse innata del gatto.

Tra le curiosità più cliccate in rete vi è quella del gatto che muove le orecchie, per chi non lo sapesse: i felini hanno sempre nuove tendenze innate grazie alle quali riescono a sorprenderci con semplicità. Ed è – per l’appunto – questo il caso del grigio micio Balta. Il gatto dagli occhi verde chiaro vive in Canada, ad Ontario, assieme alla sua mamma umana che lo celebra quotidianamente sui social network. Da qui deriva la sua grande popolarità. Il dolcissimo gatto è il primo maschio di casa per la donna, che ha sempre accolto nella sua vita delle femmine e – per tal ragione – con grande stupore ha domandato agli utenti se tale caratteristica fosse comune o meno.

Il micio dall’inusuale forma fisica, ma dall’apparenza smagliante, ha conquistato migliaia di utenti su Reddit. Ciascuno di loro ha avanzato, tra i commenti ai numerosi post condivisi da @r/cats sul social network di riferimento, moltissimi complimenti al felino muscoloso. Non è da tutti avere una conformazione di questo tipo, e i suoi spettatori – pur non avendolo mai incontrato dal vivo – non possono che continuare a stupirsi di fronte a tanto spirito atletico. Chissà quale sarà il suo segreto.