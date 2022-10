Il gatto diventa una sveglia per il bambino e diventa virale

Un gatto è diventato una sveglia e ha svegliato un bambino che dorme, il divertente filmato ha fatto i giro del web- VIDEO.

Ogni gatto ha una propria abitudine e in giro per il web se ne trovano di tutti i colori. Su TikTok è diventato virale il video di un gatto che sveglia il bambino prima di andare a scuola. Il ragazzino difficilmente si prenderà a letti grazie alla sua sveglia personale! Erin Gallant ha postato diversi video sul suo accout, @reznor_the_cat, che mostrano Reznor avvicinarsi alle porte chiuse e grattarle mentre emette lievi e soffici miagolii.

La sveglia personale di questo bambino è un tenero gatto arancione – VIDEO

“Addestrare il mio gatto a svegliare mio figlio per la scuola“, ecco cosa recita il testo di un video che è stato visualizzato più di 14 milioni di volte su TikTok. Reznor è un gatto molto intelligente ed è in grado di ascoltare, sedersi a comando e venire quando è chiamato. La mamma di questo gatto ha rivelato che in realtà il video è uno scherzo, perché Reznor non è davvero in grado di svegliare il fratellino. Tuttavia ci va molto vicino.

Secondo Hill’s Pet Nutrition, ci sono alcuni modi in cui il proprietario di un animale domestico può addestrare il proprio gatto, e incoraggiare un buon comportamento è uno dei modi più efficaci per farlo. Il proprietario dovrebbe mostrare un comportamento amico, che può consistere nel non fissare il gatto e nel non fare rumori o movimenti improvvisi. Inoltre è importante che sia coerente in quello è permesso e non. Erin, su TikTok ha condiviso i suoi tentativi di addestramento del gatto in modo che andasse a svegliare suo figlio.

In due video, Reznor zampetta e graffia una porta, ma non era quella giusta. In un altro, invece, si vede Reznor che si allontana senza nemmeno un graffio a una delle due porte. Questo succede più che altro perché il micio è ossessionato dalle porte chiuse e se ne vede una ha l’istinto di graffiarle. Perciò ha voluto provare ad addestrarlo. I video hanno entusiasmato gli utenti del social e tra i commenti, molti hanno lasciato una parola di conforto e divertimento.