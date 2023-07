Il gatto con un orecchio solo incontra la bimba: un retroscena tenerissimo

Una bimba vestita di rosa incontra un gatto che ha solo un orecchio e quel che accade poco dopo si rivela un tenero retroscena.

Mentre si assiste allo strepitoso successo al botteghino di “Barbie” nelle sale cinematografiche internazionali e italiane, una bimba vestita di rosa – in diretta da Los Angeles – è stata in grado di realizzare il sogno nel cassetto di un affettuoso micio di nome Uno. Da quello che mostra la virale clip pubblicata sul profilo Instagram dedicato al dolce micio dal manto nero, @one_eared_uno, sembra proprio che il gatto la stesse aspettando per dimostrare, in mondovisione, quello che sarebbe il suo futuro.

Uno, il gatto con un orecchio solo incontra la bimba in strada: il loro è un retroscena tenerissimo

La mamma umana di Uno ha sempre creduto che lui fosse un micio adatto a divenire un gatto da terapia, per i suoi modi di fare e per il suo lasciarsi facilmente avvicinare e abbracciare da perfetti estranei. Uno pare rimanere in ascolto con qualsiasi essere vivente sia al suo fianco e rapportarsi con esso infondendo energie positive e, tendenzialmente, una bella carica di buon umore. Se fosse realmente il suo futuro?

Quel che è accaduto 5 giorni fa, con il primo incontro tra la bimba vestita come una piccola “Barbie” e con l’affettuoso gatto nero di nome uno, avrebbe dato un’ultima dimostrazione – alla mamma di Uno – su quelle che sono le sue predisposizioni e innate aspirazioni. Oltre che mostrare come sia possibile, anche per un bambino, adottare una gatto. La passeggiata della bambina, con Uno sempre al suo fianco, ha testimoniato l’inizio di un legame d’amicizia a pochi minuti dal loro primo incontro.

Se da un occhio completamente esterno potrebbe sembrare che la prima espressione assorta del micio, il gatto sembra avere paura della bimba, non conoscendola, eppure – poco dopo il suo arrivo – si comprende, invece, come Uno non stia aspettando altro che un tenero abbraccio.

Uno, inoltre, ha una particolarità: ha un solo orecchio. Eppure come ci informa la stessa mamma di Uno – scrivendo tale considerazione all’interno della sua presentazione su IG: “potrei anche avere un solo orecchio, ma ho tutto l’amore del mondo da dare” – sembra proprio che Uno abbia più di un solo tratto distintivo.

@one_eared_uno proof my cat Uno NEEDS to be a therapy cat 😻 #cats #blackcats #catonaleash #oneeareduno #petpartners #catadventures ♬ original sound – Uno

Per il momento la “prova” inconfutabile che Uno abbia bisogno di diventare, a tutti gli effetti, un gatto da terapia è stata resa pubblica. Ora non resterebbe – quindi – che attendere di vederlo ufficialmente indossare la tenuta del suo “super lavoro”: aiutare chi ha intorno a stare bene con se stesso e con il mondo che ha attorio a lui. L’ingrediente segreto? L’abbiamo già detto: “tutto l’amore del mondo da dare“. Uno è seguito su Instagram da 2.4 milioni di utenti e riceve ogni giorno migliaia di complimenti per i suoi amorevoli insegnamenti