Il gatto cerca di mangiare, ma arriva un ladro a rovinargli il pranzo

Il gatto si stava godendo il suo pasto quando all’improvviso arriva un ladro molto furbo a rovinargli il pranzo, ma non è il solo – VIDEO.

Nei video che girano più spesso, hanno come protagonisti gatti e cani. Recentemente su Twitter è diventato virale un video che non solo ha un gatto e un cane al suo interno ma anche un corvo. Ma cosa fa questo corvo e perché si trova lì? I corvi sono animali intelligenti che si sono adattati benissimo alle aree urbane, e i gatti non li temono per nulla.

Il ladro arriva e gli ruba il cibo, come reagisce il gatto? – VIDEO

Metti insieme un gatto, un corvo e un cane e quello che ne uscirà sarà un video virale. La clip mostra un’insolita situazione, dove il gatto arancione voleva soltanto gustarsi la sua scatoletta di cibo in pace quando all’improvvisamente arriva un corvo a rovinare la sua quiete.

Il micio dal manto rosso sta mangiando in tranquillità la sua scatoletta sul tavolo quando all’improvviso un corvo si avvicina volando verso il felino e inizia a gracchiargli contro. All’inizio il gatto rimane sorpreso dall’improvviso avvicinamento dell’uccello e si allontana dalla sua scatoletta, proprio quello che voleva il corvo, perché inizia a mangiare il suo pasto.

Il corvo sembra quindi volere tutto il pasto per sé e non c’è nulla di sbagliato in questo, tuttavia fa qualcosa di inaspettato. Il corvo di gira verso il cagnolino bianco appoggiato sul bordo del tavolo e inizia a dargli da mangiare con il suo becco. Un’azione del tutto sorprendente!

This crow steals the cat’s food, also and feeds the dog. 😀 pic.twitter.com/Yh13BDYfkt — Jaz🛡️🌐🔗 (@Jazzie654) January 25, 2023

Però quando il gatto inizia di nuovo ad avvicinarsi al suo cibo, il corvo si arrabbia molto e inizia di nuovo a gracchiare e a stuzzicare il felino. Si vede che l’uccello ha le sue preferenza, e preferisce famare il suo amico cane piuttosto del gatto!