Il gatto Bruiser ruba il cibo e fa vincere ai padroni 20.000 dollari (VIDEO)

Da Fayetteville arriva la storia di una famiglia che è riuscita a vincere 20.000 dollari con il video del loro gatto Bruiser che ruba il cibo.

Gli animali rappresentano una grandissima ricchezza, e non solamente in senso figurato ma a volte anche nel senso letterale del termine. Lo sanno bene Roe Bartholomew e la sua famiglia, che grazie al loro gatto Bruiser sono risultati i vincitori di un premio di 20.000 dollari. A Fayetteville, un centro abitato degli Stati Uniti d’America capoluogo della contea di Washington nello Stato dell’Arkansas, è una normale sera come tante. Roe sta preparando per cena i “corn dog”, specialità popolare statunitense che consiste in una salsiccia impanata servita su uno spiedino. Mentre la carne sta terminando di cuocere, la donna si allontana dalla cucina per vedere un servizio in televisione. Al suo ritorno, però, il corn dog non c’è più. Guardando sotto il tavolo trova il suo gatto Bruiser con in bocca il cibo. Fino a qui sembrerebbe il classico caso di un animale che ruba da mangiare, ma non è solo questo.

Il video del gatto Bruiser che ruba il cibo vince il primo premio

Roe ha filmato con il suo telefonino il micio rannicchiato sotto al tavolo e ha lasciato la telecamera accesa anche mentre ha provato a riprendersi il corn dog. Certo non si sarebbe aspettata una reazione del genere. Il ladruncolo non ha mollato il suo bottino e ha iniziato a ringhiare e a scacciare via la mano di Roe, continuando a tenere la carne in bocca. Il video di Bruiser mentre cerca di difendere la sua preda è esilarante: il gatto ha gli occhi quasi spiritati e ringhia più forte che può, tenendo i denti stretti per non far cadere il corn dog.

Roe ha trovato il filmato così divertente che ha deciso di condividerlo con i suoi amici e i suoi famigliari. Il video è passato di persona in persona e alla fine è stato candidato a un concorso statunitense, dal titolo America’s Funniest Home Videos (AFHV). Durante il programma di varietà omonimo vengono mostrati numerosi videoclip che ritraggono animali domestici o bambini mentre compiono non intenzionalmente azioni esilaranti. Spetta al pubblico il compito di votare quelli più divertenti.

La lotta tra Roe e il suo gatto Bruiser è stata considerata talmente spassosa che ha vinto il primo premio, con i 20.000 dollari in palio. La famiglia Bartholomew ha deciso di festeggiare la vittoria riunendo amici e conoscenti al bar di Grub, dove è stato trasmesso il filmato del gatto ladro. Insomma il furto si è rivelato proficuo sia per Bruiser, che ha potuto gustare il corn dog, sia per i suoi padroni. (Elisabetta Guglielmi)