Il gatto Bruce e il biglietto di condoglianze inusuale

Un proprietario ha ricevuto un biglietto di condoglianze dall’ufficio veterinario, nonostante il suo gatto fosse ancora vivo. L’utente TikTok @retr0joe ha condiviso un video che mostra il biglietto, sulla cui copertina c’è scritto: “Ti penso – da tutti noi di Vets Now”. All’interno, ci sono messaggi di condoglianze per Bruce, il suo gatto nero.

Il proprietario ha descritto la situazione come “straziante” per il suo animale, ma ha poi chiarito che Bruce era vivo e vegeto, mostrando il gatto seduto sul tiragraffi. Quando gli viene chiesto se Bruce è morto, il gatto lancia un’occhiata infastidita, come se stesse cercando di fingersi morto per evitare una visita dal veterinario, ma il biglietto ha rovinato il suo piano.

Gli uffici veterinari inviano spesso note personalizzate ai proprietari dopo la morte di un animale domestico, aiuto che può confortare chi si trova in un momento difficile. Un’organizzazione di veterinari mobili consiglia di sostenere un amico in lutto con regali, fiori commemorativi o una foto dell’animale da inviare con un messaggio personale.

La cartolina ha colpito gli utenti dei social media, ma la reazione di Bruce ha suscitato risate. Il video ha raggiunto molte visualizzazioni, con commenti divertenti da parte degli spettatori, che si sono chiesti se ci fosse stato un errore con il microchip o con l’assicurazione sanitaria di Bruce, in quanto il proprietario aveva recentemente annullato il suo piano.