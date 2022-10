Il gatto Bingo non smette di abbracciare il nuovo arrivato

Il padrone aveva paura che Bingo non avrebbe accettato il nuovo animale e invece il gatto non smette di abbracciare il nuovo arrivato.

Adottare animali in diversi momenti a volte può far temere che i due non vadano d’accordo o che possa venirsi a creare della gelosia. Di sicuro non è quello che è successo al fortunato padrone di Bingo e Jamie, due dolcissimi gatti che una volta conosciuti non hanno più voluto saperne nulla di vivere uno lontano dall’altro. In un video è possibile vedere come il più grande non riesca a smettere di abbracciare e coccolare il nuovo arrivato e questo loro affetto incondizionato ha fatto impazzire gli utenti della piattaforma Tik Tok che hanno commentato e condiviso le immagine innumerevoli volte.

Il video del tenero abbraccio tra il gatto Bingo e il piccolo Jamie

É davvero commovente vedere l‘intensità del rapporto che può venirsi a creare tra due animali che fino a pochi attimi prima erano degli sconosciuti. Ce lo dimostra benissimo Bingo, un gatto di 5 mesi adottato dal suo padrone poco tempo prima, che non riesce a smettere di abbracciare Jamie, il nuovo cucciolo di casa.

Il nuovo arrivato è un gatto di solo 1 mese e oltre a stregare il proprietario che ha deciso di portarlo a casa con sé, è evidente che sia entrato subito nelle grazie di Bingo.

Il fortunato padrone dei due animali era un po’ titubante all’idea di portare a casa un nuovo gatto, soprattutto perché era passato davvero poco tempo da quando aveva deciso di adottare il primo. La sua paura però è del tutto scomparsa quando ha visto il rapporto che si è venuto a creare immediatamente tra i due. I mici infatti sono inseparabili e il più grande non riesce proprio a fare a meno del cucciolo più piccolo di lui di 4 mesi, che tiene stretto tra le sue zampe per riempirlo di coccole e per farlo sentire subito parte della nuova famiglia.

Il tenero scambio di effusioni tra i due gatti è stato ripreso dal padrone e caricato successivamente su Tik Tok e su Instagram (piattaforma in cui i due gattini hanno persino un profilo tutto loro- @bingoejamie – dov’è possibile vedere altre foto dei due cuccioli). In pochi minuti Bingo e Jamie sono diventati famosissimi e il video ha iniziato a girare in modo vertiginoso tra gli utenti rapiti dalla dolcezza della scena ripresa nel video. Nel testo che accompagna il post su Instagram si può leggere la frase “Il mio fratellino adora le coccole” come se a dirlo fosse proprio il gatto più grande, Bingo. (G. M.)