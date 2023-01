Il gatto ascolta la sua padroncina mentre gli racconta una storia

La clip è diventata virale in poco tempo e vede una bambina raccontare una storia al suo gatto, il quale la ascolta con molta attenzione – VIDEO.

Le persone che pensano che i gatti non siano dolci e teneri probabilmente non hanno ancora visto questo video diventato virale su Instagram. La clip combina la tenerezza e l’innocenza di un bambino e un gatto, il risultato è stato molto divertente e dolcissimo. I protagonisti sono una bambina che è intenta a leggere una storia proprio al suo gatto.

La bambina racconta la storia al suo gatto, lui ascolta attentamente – VIDEO

Ma ciò che è curioso e virale di questo video pubblicato su Instagram da @cabronazi, non è il fatto che la bambina stia leggendo una storia, bensì la postura del gatto e il luogo in cui si trova: un passeggino delle bambole della bambina. Il gatto sta bello fermo e ascolta attentamente la sua padroncina mentre racconta la storia.

La bambina inizia a leggere con un tono adorabile: “C’era una volta un topolino giocherellone“. In quel momento, il gatto si libera dalla coperta che lo copriva e tocca la piccola e il libricino. La bambina, come se fosse sua madre, lo copre di nuovo e gli appoggia delicatamente il peluche a forma di squalo accanto al viso dicendogli di ascoltare la storia.

Il video ha accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, anche se per molti questo gesto è stato adorabile, il dibattito, come sempre, si è aperto sui social network e altri ritengono che la ragazza pensi che l’animale sia un giocattolo e lo tratti come tale, come si può leggere in questo commento: “Questo è molto dolce, ma il gatto non è a suo agio a causa dell’ovvio. I genitori dovrebbero imparare a far socializzare bambini e animali nel modo giusto“.

Un altro dei commenti che ha generato più dibattito è stato: “Il gattino non è un giocattolo, non è divertente, dovrebbero reindirizzare questo atteggiamento verso qualcosa di positivo e non ridere della ragazza, può sembrare “carino” ma è il contrario, è “oggettivazione” di un povero animale trattato come un giocattolo. Smettete di dare i like a questi video, non fate altro che diseducare i bambini, quando invece bisognerebbe insegnare loro l’importanza di rispettare gli animali da pari a pari, come esseri senzienti e non come cose. La società deve evolversi in meglio“.

Non si può giudicare il loro comportamento da una clip soltanto, i fondo il gatto si vede anche tranquillo e non è affatto infastidito, ed è anche per questo che la scena è molto tenera.