Il gatto adora stare in giardino, ma come faccio a non farlo fuggire?

Se il gatto domestico preferisce stare in giardino piuttosto che in casa bisogna ricordare alcuni pratici consigli per non far fuggire il quattro zampe.

I gatti domestici, nonostante tendano a passare la maggior parte del tempo in casa, spesso trascorrono alcune ore all’aperto, nei giardini o sui balconi a seconda dell’abitazione in cui vivono. Nei gatti che si trovano all’esterno riaffiorano istinti naturali e predatori. I felini cacciano così lucertole, gechi o più frequentemente insetti; si arrampicano sugli alberi e scavalcano le recinzioni ritrovandosi nei giardini dei vicini o, pericolosamente, in strada. Ma come è possibile impedire che il gatto possa fuggire e mettersi in pericolo? Ecco alcuni consigli utili per rispettare i bisogni di indipendenza dei quattro zampe, senza però rischiare che i felini possano allontanarsi e perdersi.

Consigli per evitare che il gatto possa fuggire dal giardino: ecco come tutelare Micio

Per far stare bene un animale domestico bisogna ricordare sempre che si tratta di un essere vivente con le sue proprie esigenze e preferenze. Se un gatto ama trascorrere le ore all’aperto non lo si può tenere recluso all’interno dell’appartamento o della casa. Bisogna invece concederli del tempo in giardino o sul balcone. Ma come fare a evitare che il felino possa fuggire?

Quando si vive con un animale domestico bisogna mettere in atto una serie di accorgimenti per evitare che il quattro zampe possa fuggire, perdersi o farsi male. Nel caso di gatti amanti dei giardini un primo consiglio ovvio quanto spesso sottovalutato è quello di mettere recinzioni alte per evitare che i felini possano scavalcarle. Esistono proprio delle recinzioni dotate di un bordo superiore inclinato verso l’interno, che rendendo difficile al gatto arrampicarsi.

Un secondo consiglio risiede nel coprire con pannelli di legno, reti o piante la recinzione: se i gatti non vedono cosa c’è oltre il giardino sono meno propensi a uscire per esplorare gli ambienti. Un terzo consiglio consiste nel passare del tempo con il gatto all’aperto, giocando con lui e facendogli compagnia. Gli esperti consigliano di creare delle aree dedicate al gatto, con percorsi, punti di osservazioni rialzati, giochini, così da impegnare attivamente il felino.

Bisogna poi ricordare che il giardino può rappresentare un pericolo per i gatti per la presenza di determinate piante nocive. I fiori dei gigli, delle azalee e degli oleandri sono velenosi per i felini, per questo bisogna accertarsi di non piantare queste specie vegetali. Si consiglia poi di collocare nel giardino cucce o casette per permettere al quattro zampe di nascondervisi all’interno, evitando così che vada a cercare punti impervi in cui potrebbe rimanere intrappolato.

Per i gatti che vivono in appartamenti con balcone è utile avere delle reti protettive che impediscano sia fughe che cadute. Si consiglia anche l’utilizzo di ulteriori barriere fisiche come pannelli in plexiglass per impedire al felino di arrampicarsi o saltare oltre la ringhiera. Importante per evitare che un quattro zampe possa allontanarsi è sempre l’addestramento: rispondere a comandi di base è un modo per prevenire possibili fughe. (di Elisabetta Guglielmi)