Il gattino va a trovare i nonni e ciò che ne viene fuori è irresistibile

Un gattino è stato affidato dalla proprietaria ai genitori per due settimane: l’idea avuta dai nonni umani per ricordarsi del tempo passato con il loro “nipotino” è irresistibile.

Attraverso le fotografie i momenti più importanti della vita di una persona vengono immortalati e conservati in modo da poter ricordare sempre un lieto evento. Questa è stata l’idea principale che ha portato una donna anziana e suo marito ad iniziare a scattare le fotografie del cucciolo di gatto che era stato affidato loro per un breve periodo dalla figlia. Le foto, però, erano così particolari che la “nonna umana” del micetto ha deciso di utilizzarle per creare una sorta di libro per bambini da regalare al suo “nipotino” a quattro zampe, come ricordo delle due settimane passate con lei.

Il gattino protagonista è un micetto dal manto arancione di nome Ricky. Quando aveva poche settimane di vita, la sua proprietaria è dovuta partire per lavoro e ha affidato il cucciolo ai genitori. La madre e il padre della ragazza si sono da subito presi cura del gattino, riversando su di lui tutto il loro affetto.

Ti potrebbe interessare anche >>> Gattino testardo prova in ogni modo a convincere il fratello maggiore – VIDEO

In un post condiviso su Twitter al profilo @chaoticcatpics e originariamente realizzato su TikTok da @/goldfishclub, è possibile vedere il resoconto giornaliero delle attività svolte dal piccolo Ricky a casa dei nonni. Le foto più significative di ogni giornata sono state accompagnate da una breve didascalia che spiega il contenuto dell’immagine e sono state assemblate in modo da creare un adorabile libro che può essere letto dai cuccioli di tutte le specie.

end of the thread, bookmark it for when you need something wholesome pic.twitter.com/i1zvpEPUYv

The creator of all this content wants you to credit her work: goldfishclub on tiktokhttps://t.co/XPdtRJdsVJ pic.twitter.com/naIxQkoHzP

— MERC with a 👄 on tumblr dot com slash mercuryal (@Mercuryal) February 22, 2023