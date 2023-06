Il Gattino del prete viene sfrattato a poche ore dalla morte del suo proprietario

Una storia molto triste sta facendo il giro del web il parroco della chiesa di un piccolo paesino aveva adottato un gattino, sfortunatamente l’uomo è venuto a mancare e a poche ore dalla sua morte il gatto stato sfrattato.

In un piccolo villaggio della Toscana sta accadendo qualcosa che ha attirato l’attenzione di tutta la comunità che si è detta abbastanza indignata per il susseguirsi degli eventi che sta per vedere un povero felino sfrattato dalla propria casa.

In tutto il paese sono state infatti sollevate questioni che comprendono empatia e responsabilità nei confronti dei membri più indifesi della società, ovvero il povero felino di un parroco deceduto che è stato sfrattato dalla sua casa subito dopo il decesso del parroco.

Gatto sfrattato da casa perché il suo proprietario è morto

Rigutino in provincia di Arezzo è il paesino che è stato recentemente sconvolto dalla triste notizia della morte di Don Virgilio Annetti, il parroco che aveva amato e aiutato con dedizione tutta la sua comunità per moltissimi anni

Don Virgilio aveva 84 anni al momento della sua morte e oltre ad essere un pilastro spirituale per la comunità era anche un grande amico degli animali, infatti tra i suoi fedeli c’era anche Fortunato, un gatto di appena tre anni che Don Virgilio aveva nutrito e cresciuto con amore, il felino si trova ora in una situazione molto tragica poiché oltre alla disperazione per la morte del suo proprietario ora il felino rischia di essere sfrattato dalla casa parrocchiale.

Immediatamente è stato lanciato un appello da Casa Mauu un’associazione che opera per aiutare i gatti randagi. L’associazione è entrata in azione e ha lanciato un appello alla comunità per aiutare a trovare una nuova famiglia per Fortunato.

Una delle rappresentanti dell’associazione ha descritto il gattino Fortunato come un gatto estremamente gentile e tranquillo, che ora ha urgentemente bisogno di un nuovo rifugio.

La situazione del gatto di nome Fortunato è diventata ancora più straziante il felino infatti ha appena perso il suo amato compagno umano e ora si trova di fronte alla prospettiva di perdere anche la sua casa.

Don Virgilio nel corso della sua lunga carriera di 59 anni come sacerdote era noto amato e apprezzato non solo per il suo ruolo spirituale ma anche per il suo impegno nei confronti dell’intera comunità. Il parroco infatti aveva promosso numerose iniziative di solidarietà sociale e non solo.

La comunità che ha tanto amato Don Virgilio si trova di fronte a una sfida che tocca il cuore, ovvero quella di trovare una casa per il suo amato gatto, Fortunato.

Il gattino che già e stato sfrattato dalla sua casa attualmente e sotto le amorevoli cure della perpetua e del fratello di Don Virgilio ma è necessario trovare una soluzione stabile per il micio, una casa per sempre nel quale possa ricevere lo sesso amore che Don Virgilio donava ogni giorno non solo a fortunato ma a tutti gli abitanti del paese.