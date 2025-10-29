Il Gathering di IMBA Italia al Castello: futuro della MTB

Il Gathering 2025 di IMBA Italia si è svolto al Castello di Miradolo, celebrando i dieci anni dell’associazione con la partecipazione di quasi 100 persone da diverse regioni italiane. Quest’evento ha riunito appassionati, tecnici, amministratori e operatori turistici per discutere sulle prospettive della mountain bike e del turismo outdoor.

I giorni dell’evento hanno incluso conferenze e dibattiti incentrati sul tema del turismo ciclistico, mirato a valorizzare i percorsi naturali come strumenti per lo sviluppo delle economie locali. Hanno partecipato a questo dialogo rappresentanti di enti locali e professionisti del settore, affrontando le sfide e le opportunità per il territorio.

La giornata finale è stata dedicata a tour in bici nei sentieri del Pinerolese, dove i partecipanti hanno potuto testare la nuova app IMBA e la scala ITRS per la classificazione dei trail. Gli scambi informali e le visite hanno favorito un rafforzamento delle relazioni all’interno della comunità MTB, stimolando la creazione di progetti futuri.

Edoardo Melchiori, presidente di IMBA Italia, ha sottolineato l’importanza della partecipazione e delle nuove idee emerse. Marcella Gaspardone di Turismo Torino e Provincia ha evidenziato come questo evento rappresenti un segnale positivo per il territorio, contribuendo a far conoscere il lavoro svolto.

Il Gathering continua a essere un momento cruciale per la comunità della mountain bike in Italia, dove si condividono esperienze e visioni per un turismo outdoor più consapevole e sostenibile.