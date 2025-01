Il Galaxy S25 offrirà aggiornamenti senza interruzioni

La serie Galaxy S25 supporterà finalmente gli aggiornamenti seamless, una funzionalità che consente di installare automaticamente gli aggiornamenti di sistema in background. Grazie a questa novità, gli utenti non dovranno più affrontare attese prolungate durante l’installazione, migliorando significativamente l’esperienza d’uso. Anche aggiornamenti complessi potranno essere eseguiti senza interferire con le normali funzioni del dispositivo. Gli aggiornamenti seamless, introdotti con Android Nougat 7.1 nel 2016, permettono di semplificare e rendere più efficiente il processo di aggiornamento. Fino a quest’anno, Samsung non aveva implementato questa funzionalità, ma ha cambiato rotta con il recente aggiornamento del Galaxy A55. Ora, i Galaxy S25 sfrutteranno questa tecnologia avanzata per una gestione migliore degli aggiornamenti di sistema.

Il sistema A/B degli aggiornamenti seamless si basa su due partizioni distinte, chiamate slot A e B. Durante il normale utilizzo, una partizione rimane attiva mentre l’altra resta inattiva. Quando un aggiornamento è in fase di installazione, il nuovo firmware viene caricato sull’opzione non attiva. Al termine di questo processo, basta riavviare il dispositivo per attivare immediatamente la partizione aggiornata, senza interruzioni per l’utente. Questa metodologia non solo riduce i tempi di attesa, ma gestisce anche in modo più sicuro eventuali errori durante l’installazione, consentendo un rapido ripristino della partizione originale se necessario. Anche se il sistema A/B richiede maggior spazio di archiviazione, la maggiore capacità di memoria interna nei modelli di punta rende questo requisiti meno problematico.

I vantaggi degli aggiornamenti seamless includono una migliorata esperienza d’uso, l’eliminazione dei tempi di inattività durante gli aggiornamenti e una maggiore sicurezza grazie a implementazioni più regolari e tempestive. In caso di problemi durante l’installazione, il sistema può ripristinarsi rapidamente, garantendo una maggiore affidabilità rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, ci sono svantaggi, tra cui la maggiore richiesta di spazio di archiviazione, poiché il sistema A/B necessita di una duplicazione delle partizioni. Questo può rappresentare un inconveniente per dispositivi con memoria limitata, ma i telefoni di fascia alta come i Galaxy S25 solitamente dispongono di sufficiente spazio per gestire tali esigenze, attenuando così questo svantaggio.