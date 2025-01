Il Galaxy S25 introduce la messaggistica satellitare di Qualcomm

Il Galaxy S25 segna un importante progresso nel settore della telefonia mobile, essendo il primo smartphone Android dotato della tecnologia di messaggistica satellitare di Qualcomm. Insieme ai modelli Galaxy S25+ e S25 Ultra, utilizza il chip Snapdragon 8 Elite For Galaxy, garantendo connettività diretta con satelliti in orbita bassa per l’invio e la ricezione di messaggi, essenziale in situazioni di emergenza senza copertura di rete cellulare. Tuttavia, Samsung non ha evidenziato questa funzionalità durante la presentazione, probabilmente a causa di incompleti accordi con aziende satellitari e necessarie approvazioni governative.

La messaggistica satellitare, già presente nel chip Snapdragon 8 Gen 2, non era implementata nei modelli precedenti per mancanza di supporto nativo su Android. Con l’aggiornamento ad Android 15, questa funzione ora diventa realtà, rendendo il Galaxy S25 un dispositivo all’avanguardia, soprattutto in confronto con la tecnologia simile di Apple presente nell’iPhone 14.

Il processore Snapdragon 8 Elite For Galaxy offre prestazioni ottimali, con un incremento del 37% della potenza della CPU e del 30% della GPU. Realizzato con tecnologia a 3nm, migliora l’efficienza energetica e allunga la durata della batteria. Inoltre, il chip integra il ProScaler per una qualità di immagine con miglioramenti del 40% nella risoluzione.

La sinergia tra Qualcomm e Samsung consente l’integrazione delle tecnologie di elaborazione delle immagini di Samsung nel processore ISP, migliorando la capacità di cattura di foto e video. La NPU inclusa facilita funzioni avanzate di intelligenza artificiale, rendendo il Galaxy S25 un’opzione molto interessante per utenti alla ricerca di alte prestazioni e versatilità.