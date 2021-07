Con l’auto elettrica il pieno non si fa come dal benzinaio. Siamo in un nuovo mondo, in uno scenario completamente nuovo, con regole tutte sue: è vero ci sono le stazioni di ricarica ultra-veloci, ma non è mai la stessa cosa.

Così l’azienda inglese LeaseElectricCar ha messo in piedi un vero e proprio Galateo dell’Automobilista che guida Auto elettriche. Al quale, per noi italiani, va aggiunta una premessa: lasciare l’auto in carica attaccata alla colonnina non solo è da maleducati, ma ha anche un costo aggiuntivo. Una specie di multa. Da noi dopo 30 minuti dal completamento della ricarica, EnelX addebita 0,09 euro al minuto se si sta occupando una presa a corrente alternata, 0,18 se si occupa le Dc. In pratica una multa rispettivamente di 4,5 o 10,8 euro l’ora. Ma solo nella fascia oraria che va dalle 8 di mattina alle 22, questo per evitare folli sveglie notturne per andare a liberare la colonnina.

In ogni caso, ecco di seguito il galateo:

1. La stazione di ricarica non è un parcheggio

Parcheggia negli spazi per veicoli elettrici solo se stai effettivamente caricando il veicolo. Quando la tua auto ha fatto il pieno, lascia la stazione di ricarica e parcheggia altrove. Altri conducenti di veicoli elettrici con batteria scarica potrebbero altrimenti rimanere a piedi per colpa tua.

2. Prenditi cura del punto di ricarica

Lascia sempre la stazione di ricarica come l’hai trovata e pronta per il prossimo automobilista. Se stai usando cavi pubblici, rimettili nella loro sede. Lasciarli fuori può far inciampare i pedoni e diminuire la loro durata nel tempo.

3. Pianifica i tuoi tempi di ricarica

I punti di ricarica pubblici sono in numero limitato. Controlla dove si trovano i punti di ricarica locali o quelli lungo il tuo viaggio. Fai anche attenzione a quanto tempo impiega il tuo veicolo per raggiungere la massima carica. Questo aiuta a non occupare più del dovuto le stazioni.

4. Chiedi educatamente

Se hai fretta di caricare il tuo veicolo, chiedi educatamente ad altri conducenti di veicoli elettrici se puoi usare la stazione in cui si trovano loro non appena hanno finito. Assicurati di restituire il favore in futuro.

5. Avviare la carica

Dopo aver collegato l’auto, assicurati che la ricarica sia iniziata correttamente prima di allontanarti.

6. Non staccare la spina

Qualunque cosa tu faccia, non scollegare un altro veicolo in modo da poter caricare il tuo. Non sempre è possibile perché le chiusure centralizzate bloccano anche il distacco della colonnina, ma in alcuni casi di ricariche in garage privati o condominiali la manovra è realizzabile.

Auto

7. Ricarica rapida

Collega la tua auto elettrica a una stazione di ricarica rapida solo se il tuo veicolo può ricaricare rapidamente.

8. Completamente carico

Se la tua batteria è abbastanza carica, non fermarti in un punto di ricarica occupato solo per completare il ciclo al 100 per 100. Potrebbe esserci qualcuno in attesa dietro di te la cui carica è bassa e ha un disperato bisogno di una ricarica.

9. Non bloccare la colonnina

Se guidi un’auto a benzina o diesel, non parcheggiare nelle postazioni di ricarica.