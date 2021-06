Il futuro è tra noi ed è una scienza giovane di nome Robotica. Rappresenta uno degli ambiti più rilevanti del progresso scientifico-tecnico che hanno segnato il XX secolo inaugurando così una nuova era della storia umana. I robot sono macchine intelligenti capaci di decisioni più o meno autonome. Sono impiegati nei processi industriali, sono al servizio della chirurgia, diagnostica, utilizzati come protesi robotiche, in agricoltura, edilizia e nel campo dell’ispezione e manutenzione delle infrastrutture.

Il progresso della Robotica si fonda sullo stato di avanzamento di tre filoni chiave della ricerca: la percezione, affidata a un sistema sensoriale in grado di acquisire informazioni sul sistema meccanico e sull’ambiente; l’azione, garantita da un sistema meccanico dotato di organi di locomozione per muoversi (ruote, cingoli, gambe meccaniche) e/o di organi di manipolazione per intervenire sugli oggetti presenti nell’ambiente circostante (braccia meccaniche, mani artificiali, utensili); infine la cognizione che corrisponde a un sistema di controllo intelligente che governa il moto in relazione a cio? che avviene nell’ambiente. È proprio questo ciclo percezione – cognizione – azione a determinare la complessità nella realizzazione di un sistema robotico che, in linea con l’essere umano, dovrebbe essere dotato di capacita? percettive tali da permettergli di interagire nell’ambiente. Ma gli studi non procedono esattamente alla stessa velocità e si ricompongono in una frontiera frastagliata che dà forma a sistemi robotici dalle qualità ibride, alcune inferiori agli esseri umani, altre superiori prefigurando un futuro che è già tra noi.

Per inquadrare lo stato dell’arte della ricerca e immaginare degli scenari futuri dobbiamo differenziare le macchine dotate di un corpo, embodied, da quelle non-embodied. Se pensiamo a macchine intelligenti senza corpo, come per esempio gli smartphone, possiamo dire che hanno beneficiato di una profonda innovazione determinata dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) grazie a cui sono diventati potenti mezzi, prolungamenti della nostra persona, che hanno radicalmente cambiato il nostro modo di comunicare ed essere partecipi all’interno della società perché oggi sono dispositivi alla portata di tutti. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione influenzano anche i nostri robot che, in quanto dotati di corpo e di intelligenza artificiale, rappresentano la nuova forma di collante tra il nostro mondo fisico e l’universo digitale che abbiamo creato aprendo una nuova prospettiva per una radicale e graduale transizione da ICT a InterAction Technology (IAT), preludio di un’interazione tra robot ed essere umano, tra intelligenza naturale e artificiale. Questo legame e? anche confermato, a livello europeo, dal nome stesso dell’unita? che finanzia i programmi di ricerca: AI, Data and Robotics, nonché dalla neo-nata associazione ADRA (AI, Data and Robotics Association) che alimenta la Public Private Partnership (PPP) con la Commissione Europea.

Sul fronte italiano, per il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021?2027 promosso dal MUR, insieme al gruppo di esperti di cui sono stato coordinatore, abbiamo redatto un documento sulla Robotica con sei ambiti prioritari su cui orientare ricerca e applicazioni: la Robotica in ambiente ostile, la Robotica per l’industria 4.0, l’ispezione e manutenzione di infrastrutture, l’agroalimentare, la salute e la mobilita? con i veicoli autonomi Una trasversalita? di campi di applicazione caratterizzati da un forte gradiente tecnologico con l’integrazione sempre piu? stretta con l’intelligenza artificiale.

In Italia vantiamo una lunga storia di progresso del pensiero scientifico e della ricerca tecnica più avanzata che ci ha permesso di creare macchine intelligenti di qualita? e di grande valore industriale e sociale. Su questo sfondo opera l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM) nato per promuovere lo sviluppo e l’uso delle Tecnologie dell’Interazione per il benessere dei cittadini e della società facendo leva sulla grandissima forza dell’industria manifatturiera italiana e sulla eccellenza della nostra ricerca nella robotica e nelle macchine intelligenti. Il motto di I-RIM – diamo corpo all’Intelligenza Artificiale – racchiude tutti gli sforzi a livello nazionale ed europeo che consentono di cogliere le sfide complesse di natura economica, naturale e sociale, non ultima l’emergenza da CoViD-19.

Saranno l’intuitivita? nell’utilizzo e l’accessibilità dei prezzi, al pari dei device che abitualmente utilizziamo, a rendere le tecnologie dell’interazione implementabili su larga scala, e quindi nei fatti realmente ubiquitarie. Nel futuro che stiamo disegnando il processo di socializzazione della robotica si conformerà a un approccio antropocentrico, a beneficio della collettività, verso un umanesimo tecnologico e digitale che contribuirà a estendere ulteriormente il confine della persona rendendolo protagonista di una rivoluzione che porta con sé nuovi linguaggi, modi di condivisione, modi di conoscere, lavorare e partecipare alla vita collettiva. E una spinta nuova: quella di condividere un universo di valori e un’etica che riflette i cambiamenti portati dalle nuove tecnologie.