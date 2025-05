Il Futuro dell’Azienda Torinese Sotto il Controllo di Audi

Italdesign, azienda torinese controllata da Audi e parte del gruppo Volkswagen, è stata messa in vendita. I rappresentanti sindacali hanno convocato oltre 1000 lavoratori per discutere dell’attuale situazione, in vista di un incontro cruciale che si terrà il 19 maggio, al quale parteciperà anche un delegato dell’Unione Industriali di Torino. Gianni Mannori della Fiom Cgil ha espresso la propria preoccupazione riguardo al futuro dell’azienda, considerata un gioiello del territorio.

Il 6 maggio, i vertici di Italdesign hanno informato le Rsu della decisione di vendere l’azienda, fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani. Audi, che possiede Italdesign dal 2010, sta valutando un’operazione straordinaria per raccogliere risorse in un periodo difficile, segnato dalla transizione verso l’elettrico. Il sindacato tedesco Ig Metall ha anche incontrato i rappresentanti di Audi per chiedere chiarimenti sulle prospettive future di Italdesign.

Nonostante queste difficoltà, Italdesign è un’azienda in salute, con ricavi nel 2023 pari a 145 milioni di euro e un utile di circa 20 milioni. Ha diversificato i suoi servizi in vari settori, dall’automotive all’architettura, e ha sviluppato modelli iconici come la Golf di prima generazione. Recentemente, a Natale, l’azienda ha premiato i dipendenti con un bonus di 600 euro. L’obiettivo a medio termine è raggiungere un fatturato di 300 milioni. La situazione ridonda l’incertezza, e il futuro di Italdesign rimane un tema di grande preoccupazione per i lavoratori e i sindacati.

