Il futuro dell’auto, la visione del mondo, l’approccio con la tecnologia, le auto elettriche e l’uso dei social. E ancora gli scacchi, i viaggi spaziali, Posamen, Lol e l’arte della vittoria. E’ un Charles Leclerc come non l’avete mai visto quello dell’intervista realizzata lo scorso weekend alla vigila del Gp di Montecarlo dal direttore di Italian Tech Riccardo Luna. Si parte subito dall’aspetto più difficile per ognuno di noi, ma soprattutto per un pilota di F1. Dalle discese ardite e le risalite. Cosa hai imparato dalle sconfitte? “Ad ogni errore c’è un processo di analisi che faccio sempre, per capire dove ho sbagliato. E una volta che ho capito, che so perché ho fatto l’errore, provo a non farlo più. Ma a quel punto provo anche a cancellarlo dalla testa. Per non vivere con una sconfitta che prima mi deprimeva. Un processo mentale importante perché dopo sono sempre più forte. Ma non è sempre stato così. In passato ero diverso, ero molto duro con me stesso. Invece ora sento di essere più costruttivo. Ci ho lavorato tanto sono migliorato. Adesso imparo dai miei errori”.

Auto elettriche e volanti: il futuro secondo Charles Leclerc



E alla domanda “All’inizio della pandemia si diceva che dopo sarà tutto cambiato. Ti senti cambiato da questa emergenza?” Lui risponde che il mondo in generale è cambiato con la pandemia. “Spero – dice – che un giorno la vita tornerà quella di prima. Spero e ci credo. Ma io – personalmente – non sono cambiato, ho cambiato abitudini certo, ci cono tante cose che non possiamo fare, ma sono fortunato perché grazie alla Formula 1 ho continuato a viaggiare, cosa che tanta gente non ha potuto fare. Siamo fortunati in questo mondo, siamo delle eccezioni”.

Charles Leclerc a Montecarlo

Il contrasto al cambiamento climatico e la F1

“Arrivare a neutralizzare le emissioni di anidride carbonica nel 2030 come ha annunciato la F1 è un obiettivo molto molto buono. Ottimistico ma è così che dobbiamo vedere le cose, questa è la strada giusta. Tutti abbiamo la nostra parte da fare, che sia nel paddock eliminando la plastica ai motori ibridi delle F1 sempre meno inquinanti, all’uso di benzine speciali. E’ un grande obiettivo. Sono sicuro che la F1 ce la farà a raggiunge questo target: è sulla strada giusta”.

Le auto elettriche e la Ferrari a batteria

Alla domanda se hai già guidato la Ferrari elettrica annunciata dal presidente John Elkann per il 2025 risponde “mi piacerebbe”. “Io sono per le auto elettriche – spiega – il mondo è la priorità ma il motore termico avrà sempre un posto nel futuro con ibrido e benzine verde sempre più spinte. Qualsiasi cosa fa la Ferrari è sempre speciale e iconico: sarà così anche per la Rossa elettrica”.

La foto: così Leclerc guida fra le barriere Sul circuito di Montecarlo, si sa, si guida fra i guardrail e tutti i piloti, come si dice in gergo “fanno il pelo” alle barriere metalliche. Ma Charles è quello che lo fa meglio, quello che le sfiora di più. Ecco un fermo immagine scattato durante il giro della pole position sabato scorso

Auto che si guida da sola

“Sicuramente qualche volta è capitato anche a me di dover fare 3-400 km su strada. Stancante. Capisco che possa essere comoda l’auto che va da sola. E – se è sicura – perché non farsi guidare da un sistema di intelligenza artificiale? Ma alla fine a me piace così tanto guidare che non schiaccerei mai un pulsante per fare il passeggero”.

Auto volante

“Non so quando arriverà e non so se nella nostra vita faremo in tempo a vederla. Però sono sicuro che fra 10 o 15 anni si potrebbe concretizzare il progetto. Lo spero, sarebbe bello. Con l’evoluzione dei droni che sono delle piccole machine volanti”.

Viaggi spaziali

“Se Elon Musk e Jeff Bezos stanno cercando turisti e hanno un posto libero di vado io volentieri! Per me è un sogno, ne abbiamo parlato spesso con la mia figlia e la mia ragazza, mi piacerebbe molto”.

I social

“Nei weekend di gara ho molto lavoro da fare e solo in quel caso mi faccio aiutare a gestire i social, ma il resto del tempo faccio tutto da solo. Mi piace il rapporto diretto con i tifosi, mi piace essere coinvolto in questa attività. E poi per chi mi segue non sarebbe giusto che non fossi io a stare lì con loro ma qualcun altro. In ogni caso guardo sempre tutti i messaggi, soprattutto adesso che i fan non possono venire in circuito: sento il loro sostegno guardando i social”.

“Leclerchismo”

“Leclerchismo leclericismo, non so come si chiama. Vorrei essere me stesso, ma lavoro tanto, spero di far vedere i miei valori, come la modestia che mio padre e Jules Bianchi (ex pilota di F1 morto in gara nel 2015) mi hanno insegnato. La mia carriera è andata velocemente e io devo restare sempre con i piedi per terra”.

Il tempo libero e il tifo

“Seguo Alex Del Piero, Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo perché li ho conosciuti, ma non sono un tifoso di calcio. Non seguo quindi le partite, ma atleti come loro possono solo essere ammirati per talento determinazione e voglia di migliorare. Seguo anche Lillo e Frank Matano, ho guardato Lol e mi ha fatto molto molto ridere”.

Gli scacchi

“Che giocatore sono? Strategico, gioco tanto con Carlos Sainz con un’app sull’iPad. Tra il “gambetto di re” e “partita di donna” preferisco la seconda. Mi piace tanto, ma non sono ancora abbastanza bravo”.

L’arte della vittoria

“Il concetto è simile a quello che dicevo prima: dopo ogni errore bisogna analizzarlo ma non rimanerci troppo sopra con la testa. Bisogna essere ottimisti in tutti le cose che intraprendiamo, anche nella vita privata: credere in noi stessi con la modestia di capire dove migliorare, non ho ancora finito quel libro del fondatore della Nike, ma è interessante”.

La lampadina di Edison, i 10 mila errori e la Ferrari nuovo vincente

“Edison diceva che non ho sbagliato 10 mila volte a fare la lampadina, ma ho dimostrato per 10 mila volte come non si faceva. Diciamo che con la Ferrari ora siamo a quota 5000… Siamo a metà strada per tornare a vincere, ma c’è tanto lavoro da fare. Ma c’è anche tanta motivazione. Il 2020 è stato molto difficile, ma ora è diverso, siamo migliorati, lo spirito è più positivo. Ed è buono per tutto il team. Con Calros (Sainz, il compagno di squadra, ndr) ci stiamo spingendo a vicenda, è una buona fase per scuderia, il 2022 sarà l’anno importante”.

Il futuro

“Le parole chiave sono ‘ambizione’ e ‘obiettivi’: ma onestamente ogni volta che penso al futuro, capisco che sono uno che pensa molto al presente. Ho visto e imparato negli anni passati a godermi il momento senza aspettare. Insomma dal punto di vista professionale guardo spesso al futuro, ma nella vita privata penso al presente”.