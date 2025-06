Il Futuro della Sanità: Innovazione e Sfide con Mantoan

Domenico Mantoan, ex direttore dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), è recentemente diventato amministratore delegato dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Mantoan, medico chirurgo specializzato in Endocrinologia e Igiene, ha una lunga carriera nella sanità italiana, concentrandosi sulla digitalizzazione e sull’organizzazione dei servizi sanitari.

Mantoan crede che per affrontare le sfide del futuro, come la carenza di personale e la sostenibilità, sia necessario un equilibrio tra etica e managerialità. Attualmente, il sistema sanitario italiano deve consolidare gli investimenti precedenti in digitalizzazione, attraverso iniziative come il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina. Un punto critico riguarda le tariffe per la telemedicina, necessarie per incentivare il progetto.

Il dialogo tra Stato e Regioni è diventato difficile, complicato dalla riforma del 2001. Mantoan sottolinea l’importanza di una cooperazione leale per ottimizzare le risorse e gestire le liste d’attesa, un tema problematico a causa della mancanza di controlli sull’appropriatezza prescrittiva e di professionalità.

L’Ospedale Pederzoli è un importante presidio pubblico dotato di vari servizi, tra cui il pronto soccorso e la chirurgia oncologica. Mantoan si è unito all’ospedale dopo 40 anni di carriera nel pubblico, attratto dalla solidità del gruppo e dalla voglia di innovare, investendo in telemedicina, intelligenza artificiale e aggiornamento delle attrezzature.

Evidenzia la difficoltà di reperire personale sanitario e la necessità di adeguare le retribuzioni. Nonostante i finanziamenti significativi post-Covid, Mantoan evidenzia la continua insoddisfazione delle Regioni riguardo alle risorse disponibili e mette in guardia sulla necessità di trovare un equilibrio tra innovazione e sostenibilità del fondo sanitario.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.fortuneita.com