Le grandi società di consulenza sono tutte d’accordo: a fare la differenza nel mondo del lavoro, oggi e sempre di più in futuro, sono e saranno le cosiddette soft skill, le competenze relazionali. Anche per le professioni scientifiche, ovviamente accanto alle conoscenze specifiche. Se guardiamo poi alla medicina vediamo che è proprio il mix fra il saper padroneggiare le tecnologie e la capacità di comprensione del malato, oltre che della malattia, a decretare il successo dei professionisti. In Italia c’è un campus molto particolare, che risponde perfettamente a questi requisiti: è quello del San Raffaele, all’interno del quale è nata l’Università UniSR. Inserite in uno dei distretti che producono più ricerca e innovazione in Italia, le facoltà di Psicologia, Medicina e Chirurgia e Filosofia garantiscono un’offerta formativa che è specchio di come stia cambiando la formazione dei nuovi medici e in generale di tutti i professionisti della salute.

Futuro è rosa

I dati lo dimostrano: a iscriversi alle facoltà di medicina sono in maggioranza donne, così come a laurearsi nei tempi. Le studentesse ottengono migliori risultati, anche se il cosiddetto tetto di cristallo ancora non permette alle donne di occupare i posti di prestigio alla stregua dei loro colleghi maschi. Ma in molti pensano che in futuro anche questo scoglio verrà superato. I numeri di UniSR fotografano il fenomeno: è donna il 60% degli iscritti alla facoltà di medicina, circa l’80% dei biotecnologi e oltre il 70% degli infermieri, percentuale che sale ulteriormente guardando ai professionisti sanitari che proseguono con la laurea specialistica: ragazze e ragazzi, indipendentemente dal corso di laurea, sono chiamati a una carriera basata sull’apprendimento continuativo. Lontana oramai l’epoca di una divisione gerarchica delle professioni della salute, anche i percorsi di studio degli infermieri o dei fisioterapisti contemplano l’intera carriera accademica, fino al dottorato.

Dialogo trasversale

L’attività delle tre Facoltà è correlato, così da garantire la formazione sì di professionisti eccellenti, ma soprattutto di persone capaci di apportare contributi originali, di creare innovazione partendo dalle proprie conoscenze: il piano didattico è concepito per favorire la crescita dello studente con curricula personalizzati e attraverso il confronto con le questioni più attuali della ricerca e del mondo produttivo. Un’attenzione particolare viene posta nell’integrazione tra lo studio teorico e l’attività pratica già dai primi anni dei corsi, con tecniche di didattica immersiva e innovativa: la simulazione con le tecnologie più avanzate permette agli studenti di arrivare alla laurea del tutto autonomi nelle loro competenze, favorendo l’immissione nel mondo del lavoro e, nel caso dei medici, l’accesso alle scuole di specialità.

Aperti al mondo

Avere uno sguardo sul mondo è ormai essenziale per il lavoratore del futuro, anche per il medico. La lingua inglese non può essere un ostacolo: chi volesse cimentarsi da subito a UniSR trova l’International Medical Doctor Program (IMDP) che permette di conseguire una doppia laurea con la Gulf Medical University di Dubai, o la laurea magistrale in Biotechnology and Medical Biology. All’interno della Facoltà di Psicologia, invece, si può accedere al joint degree in Cognitive Psychology in Health Communication, in collaborazione con l’Institute of Communication and Health dell’Università della Svizzera italiana, che forma psicologi cognitivi con competenze trasversali in psicologia cognitiva, neuroscienze, comunicazione e management.

Sempre più digitali

L’emergenza pandemica è stata un’occasione per accelerare il processo di trasformazione tecnologica su diversi livelli, in primis quello dell’educazione. E anche le università hanno fatto la loro parte. UniSR non ha mai interrotto la didattica durante il lockdown ed è pronta a ripartire in maniera completa e sicura, forte anche delle competenze dell’intero campus San Raffaele, mantenendo una doppia modalità di didattica, sia online che in presenza, così da offrire allo studente la possibilità di organizzare in modo autonomo la propria frequenza e il proprio studio.