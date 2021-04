Immaginiamo un sistema in cui i medici ricevono le informazioni su un paziente colto da un ictus mentre si trova ancora in ambulanza. O che i dati di migliaia, milioni di persone possa servire a un medico per individuare le cure migliori per quel paziente con quel tumore. Sono due aspetti di quello che potrebbe permettere già oggi la medicina digitale e dei big data. Ma come si concilia questo scenario con quello di cartelle cliniche scritte ancora a mano? Con la difficoltà di far parlare sistemi informatici di regioni diverse, quando non persino di due ospedali di una stessa regione? Risposta: con investimenti strutturali e con il coinvolgimento di tutti gli attori, a partire dai cittadini, chiamati a condividere i propri dati sanitari, dalle istituzioni, chiamate a garantire la sicurezza, l’interoperabilità delle banche dati e il loro utilizzo efficiente, dai medici e dalle aziende. I lavori per costruire una strada comune sono già in corso da tempo e proprio per questo sono stati lanciati oggi la campagna “Roche Now, big data uniti per la salute” e un digital talk che prevede 5 video: una guida dedicata a cittadini interessati a comprendere come l’analisi di un’enorme mole di dati sanitari possa radicalmente cambiare il mondo della sanità e migliorare la salute dei cittadini.

“L’obiettivo è aumentare la consapevolezza di tutti su tematiche come Real World Data, Real World Evidence, Fascicolo Sanitario Elettronico, analizzandole dal punto di vista degli attori coinvolti: dai cittadini ai medici, dalle istituzioni agli esperti tecnici di settore e i media, con un’attenzione particolare all’attualità”, ha detto Ennio Tasciotti, scienziato esperto di biotecnologie mediche, nella veste di conduttore di Roche Now Talk: “La tecnologia già l’abbiamo: gli algoritmi esistono e funzionano bene. Il problema è la loro applicazione. Bisogna trovare risorse perché siano integrate e applicate nella realtà. Perché questo avvenga, stiamo già assistendo da tempo a una convergenza di competenze di ambiti considerati fino a poco tempo dei silos impermeabili”.

Nel primo Roche Now Talk, disponibile da oggi, Tasciotti introduce il mondo dei big data e ne spiega la terminologia; la seconda video-pillola si focalizzerà sui pazienti, con Antonio Gaudioso, Presidente di Cittadinanzattiva; la terza vede protagonista Vincenzo Valentini, Vicedirettore Scientifico del Policlinico Gemelli, che analizza il potenziale dei big data per i medici; il quarto appuntamento porta la prospettiva delle Istituzioni, rappresentato dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin; la quinta puntata ospita il direttore scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), Giorgio Metta, fornendo la visione tecnica sul tema. Tutti i video – a cui seguiranno altri momenti di approfondimento – saranno pubblicati nelle prossime settimane anche su LabRevolution.

Se la tecnologia è dalla nostra, bisogna però intervenire sulle barriere – organizzative e burocratiche – che rendono ancora difficile l’utilizzo dei big data in medicina. Barriere che la pandemia ha reso evidenti: nel nostro paese, in particolare, l’estrema eterogeneità di approccio a livello regionale rappresenta un’ulteriore limitazione all’analisi integrata dei dati sanitari. “L’Italia è un Paese ricco sia di dati di real world, sia di expertise di numerosi gruppi di ricerca nell’analisi di Real World Data – dice Gianluca Trifirò, Professore di Farmacologia dell’Università di Verona e membro del consiglio direttivo della sezione clinica della SIF Società Italiana di Farmacologia) – che insieme alla SIMM (Società Italiana di Leadership e Management in Medicina), patrocina il progetto: “Basti pensare ai correnti flussi amministrativi Regionali, banche dati di medicina generale e pediatria di libera scelta nonché ai registri di patologia e di farmaci (registri AIFA), oltre a quelli che sempre più saranno generati da wearable device. Affinché possano però essere messi al servizio di istituzioni e operatori sanitari è importante creare e consolidare dei network di banche dati sanitarie e di esperti, che permettano da una parte integrazione di differenti tipologie di dati e dall’altra di un accesso rapido all’ampia mole di dati di elevata qualità per generare rapidamente Real World Evidence su farmaci in situazioni di emergenza come quella vissuta nel corso dell’attuale pandemia”.

“È necessario che i dati siano davvero open, completi e intelligibili, altrimenti rischiamo anche in questo campo di creare enormi differenze territoriali, che piuttosto andrebbero superate anche grazie ad una attenta analisi dei dati”, fa eco Gaudioso di Cittadinanzattiva: “Su questo campo si gioca non solo il futuro del nostro Sistema Sanitario Nazionale, ma anche quello di creare cure sempre più centrate sulle reali esigenze dei cittadini, e dei territori in cui vivono”.

Non partiamo da zero: “L’utilizzo diffuso in sanità di piattaforme informatiche per attività cliniche, di comunicazione con i pazienti e amministrative ha già reso disponibile grandi volumi di dati, continuamente aggiornati, che le moderne tecnologie di elaborazione, basate anche sulla intelligenza artificiale, rendono tra loro interoperabili e in grado di dare supporto alle decisioni cliniche, la personalizzazione dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura, e monitoraggio della sostenibilità organizzativa”, sottolinea Valentini: “Adesso sta al Governo pilotare questo passaggio ad una medicina sempre più basata sul digitale che rappresenta una sfida ineludibile, piena di opportunità e di complessità ma che può essere una risposta per garantire una sostenibilità del sistema a 360°”

Come detto, però, in Italia, ancora, non vi è un contesto ottimale: “La prima barriera è amministrativa e burocratica, la seconda riguarda una visione della privacy che ci pone alcune questioni e la terza è politica, data dalla frammentazione dei centri di potere e gestione regionali”, conferma Lorenzin: “Quindi abbiamo un Sistema che frena qualsiasi tipo di trasparenza del dato ma anche la circuitazione: faccio un esempio, nel 2015 ho approvato una norma con il famoso binario dei dati sanitari, sono stati investiti parecchi milioni di euro ma ancora nella stessa regione singole strutture parlano linguaggi informatici diversi: è necessario accelerare lo sviluppo e renderlo obbligatorio. Fortunatamente il Recovery plan è un obiettivo del Sistema altamente finanziato, ma se inizia una guerra tra regioni sul non voler condividere i dati rischiamo di passare da Paese di serie A a paese del terzo mondo. Attraverso la gestione del flusso di informazione e l’elaborazione in tempo reale dei big data sanitari generati da istituzioni territoriali, dagli ospedali, dalle farmacie e dai pazienti sarà possibile anche monitorare l’accesso alle terapie e al consumo del farmaco, al fine di aumentare l’efficienza del Sistema Salute attraverso l’analisi tempestiva degli acquisti, la tracciabilità delle prestazioni mediche e della operatività ed efficacia delle misure adottate per eliminare gli sprechi e ridurre l’errore umano”.

Eppure, se si mettessero a sistema gli sforzi, l’Italia potrebbe persino avere un ruolo di leader in questa trasformazione: “Ma per essere competitivi in questo settore come Paese – osserva Metta – dovremo far crescere la nostra potenza di calcolo, investire su formazione e ricerca, rafforzare i rapporti tra settore pubblico e privato e concentrarci a portare sul mercato le nuove tecnologie in breve tempo”.

“Risorse limitate, bisogni crescenti, popolazione più anziana, necessità di reagire in maniera più rapida possibile e di allargare l’azione coordinata della sanità anche fuori dagli ospedali, coinvolgendo, anzi rendendo più protagonista il territorio: tutti questi elementi definiscono lo spazio all’interno del quale è necessario operare”, conclude Mattia Altini, Presidente SIMM: “L’innovazione digitale costituisce la soluzione in grado di trasformare i dati in conoscenza, le decisioni in processi, gli accadimenti in reazioni”.