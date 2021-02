Lavorare a uno stesso tavolo chirurgico anche se si è in due continenti diversi, chiedere un consulto in tempo reale a uno specialista durante un’operazione, aiutare un collega meno esperto durante un intervento. Il presente, ma soprattutto il futuro, della chirurgia è, e sarà sempre di più, olografico e permetterà tutto questo, e molto altro. Lo ha dimostrato la 24 ore internazionale di Chirurgia Olografica organizzata da Microsoft lo scorso 5 febbraio in cui si sono succedute 13 operazioni ortopediche: collegati da Europa, Asia, Africa e Americhe, grazie al visore HoloLens 2, i chirurghi hanno potuto mostrare il proprio campo visivo ai colleghi in altre parti del mondo, condividere best practice e interagire con immagini anatomiche dei pazienti sotto forma di ologramma. A coordinarli Thomas Gregory, responsabile del reparto Orthopaedic & Trauma presso l’Avicenne AP-HP University Hospital (Francia), che già nel 2017 ha condotto la prima operazione in realtà mista.

La realtà mista è una fusione tra mondo fisico e mondo digitale che rende possibili nuove interazioni tra uomo, computer e ambiente. Grazie ai dispositivi olografici, come Hololens, è possibile quindi collocare contenuti digitali nel mondo reale come se vi si trovassero effettivamente. “L’uso di HoloLens 2 si è rivelato strategico a supporto della valutazione degli approcci terapeutici in situazioni particolari, come tumori cardiaci nei bambini, malformazioni o patologie rare, per valutare la migliore strategia chirurgica o di emodinamica interventistica prima di entrare in sala”, ha spiegato Massimo Chessa, Responsabile dell’Unità di Cardiologia dei Congeniti Adulti presso l’IRCCS Policlinico San Donato di Milano.

L’esperienza italiana

A Milano, infatti, già da un paio d’anni, grazie alla collaborazione con la start-up innovativa Artiness, si usa il visore olografico HoloLens 2 nell’ambito della cardiologia e della cardiochirurgia delle patologie congenite che interessano cuore, vene o arterie. In particolare, la realtà mista si usa a supporto del planning di procedure sia chirurgiche sia di emodinamica interventistica particolarmente complesse. In questo modo i diversi professionisti chiamati a intervenire – principalmente cardiologi e cardiochirurghi – si possono confrontare prima dell’operazione sulla base di immagini tridimensionali più naturali degli organi interessati all’intervento, così da poter decidere il migliore approccio da tenere in sala operatoria. Se nella cardiologia la realtà mista viene usata al momento solo per il planning, cioè la programmazione dell’intervento che si esegue prima di entrare in sala operatoria, ci sono discipline, come l’ortopedia, dove invece il mix fra reale e virtuale è già entrato in sala operatoria e in quella di emodinamica. La strada insomma è tracciata.

La formazione

Perché l’olografia diventi routine sempre più chirurghi devono essere in grado di lavorare in questa realtà mista. “Per il futuro mi piacerebbe estenderne l’utilizzo in altri ambiti e una prospettiva interessante a cui stiamo già lavorando è l’impiego della realtà mista a supporto della formazione”, ha dichiarato ancora Chessa. Se i vantaggi principali dell’uso estensivo della mixed reality sono per i pazienti che possono accedere a diagnosi e cure più efficaci, è vero infatti che i visori e gli ologrammi permettono alle strutture sanitarie di pensare a nuove possibilità di formazione del personale e di collaborazione da remoto. Proprio come è successo nella 24 ore di chirurgia olografica no-stop. “Reputo che iniziative come questa siano fondamentali per condividere know-how a supporto dell’innovazione del settore sanitario. A partire dalle applicazioni mostrate in occasione della maratona, sarà infatti possibile riflettere sui possibili sviluppi dell’utilizzo di una tecnologia rivoluzionaria come HoloLens 2, per progettare programmi di digitalizzazione concreti e sistemici in grado di migliorare il servizio ai pazienti”, ha concluso Chessa.