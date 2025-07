Il futuro del pdl sull’Imposta Generale sui Redditi in discussione

L’iter del progetto di legge sull’Imposta Generale sui Redditi (Igr) ha subito un avvio problematico, segnato dalle critiche delle opposizioni. Queste ultime hanno richiesto il ritiro del disegno di legge, ritenendolo strutturalmente inadeguato. Diversi esponenti della maggioranza, sebbene abbiano espresso un certo sostegno, hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche prima dell’approvazione finale.

Il Segretario di Stato alle Finanze, Gatti, ha mostrato apertura a modifiche, a condizione che si garantiscano entrate superiori a 20 milioni di euro. Durante la presentazione del pdl, Gatti ha delineato gli obiettivi, tra cui l’ampliamento della base imponibile e un rafforzamento dei controlli per combattere l’evasione e l’elusione fiscale, con l’intento di destinare il gettito aggiuntivo a investimenti strategici e politiche sociali.

Nel corso del dibattito, la maggioranza ha approvato un ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a elaborare entro settembre una “Agenda per la crescita” e un piano di contenimento della spesa pubblica. Tale approccio ha suscitato risposte critiche; Matteo Zeppa di Rete ha parlato di un possibile commissariamento del Segretario, mentre Fabio Righi di Domani Motus Liberi ha definito l’odg come imbarazzante. Enrico Carattoni di RF ha sottolineato l’incoerenza politica nella presentazione dell’ordine del giorno mentre il provvedimento era in prima lettura.

Il voto sull’odg si è concluso con 31 favorevoli e 13 contrari. Anche la prima lettura dell’Assestamento di Bilancio ha evidenziato forti contrasti, poiché incrementa il disavanzo di circa due milioni di euro, con le opposizioni che hanno definito le spese del Governo come “spese pazze”. Richieste di chiarimenti da parte della maggioranza hanno evidenziato la necessità di un confronto per contenere i costi e ridurre il disavanzo. La discussione in aula ha visto toni accesi, in particolare tra il Segretario Pedini Amati e il capogruppo di RF Renzi, con intervento della Reggenza per riprendere l’ordine.