Il futuro del foodservice: innovazione e tecnologia al top

L’industria del foodservice sta vivendo una trasformazione radicale grazie all’adozione di tecnologie avanzate come algoritmi, automazione e intelligenza artificiale. Questi strumenti non solo ottimizzano i processi, ma promettono anche di rendere le esperienze gastronomiche più personalizzate e veloci, rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori.

Secondo un’analisi di Research and Markets, il mercato globale del foodservice è destinato a superare i 4.400 miliardi di dollari entro il 2028, con una crescita annuale del 5,6%. Le aziende che parteciperanno a Host 2025 puntano su AI, machine learning e sistemi integrati per guidare il settore verso una nuova era dell’ospitalità.

Nicola Michelon, CEO di Unox, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione continua nell’affrontare la competitività del settore. Grazie all’automazione, l’azienda è in grado di garantire qualità e controllo sui consumi, permettendo agli operatori di concentrarsi su aspetti essenziali come l’expansion dell’offerta e la cura del cliente.

Luca Marzaro, Chairman di Sirman, ha evidenziato la necessità di strumenti che accrescano la produttività degli operatori senza aumentare il carico di lavoro. Le macchine dotate di elettronica avanzata offrono supporto nella programmazione e nella manutenzione.

La digitalizzazione non si limita solo alla cottura. Sauro Fusi, Responsabile Marketing di Krupps, ha parlato della crescente integrazione tecnologica anche nel lavaggio, con sistemi evoluti per il controllo remoto delle lavastoviglie. Queste innovazioni non solo migliorano l’efficienza, ma consentono anche una gestione ottimizzata dei consumi.

Per esplorare queste innovazioni, il settore attende excitedamente l’evento di Fiera Milano, che si terrà dal 17 al 21 ottobre.