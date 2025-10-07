Il futuro del cemento in Italia: un materiale che produce energia

I ricercatori del MIT hanno sviluppato un “nanonetwork” conduttivo all’interno di un particolare tipo di calcestruzzo, che potrebbe permettere a strutture comuni come muri, marciapiedi e ponti di immagazzinare e rilasciare energia elettrica. Questo nuovo materiale, chiamato ec-cubed (ec3), è realizzato aggiungendo una forma ultrafina di carbone, nota come carbon black, a elettroliti e nanoscala di carbonio.

Nonostante il calcestruzzo sia già il materiale da costruzione più utilizzato al mondo, i progressi nella scienza dei materiali hanno permesso di migliorare la sua efficienza energetica. Ora, solo 5 metri cubi di ec3 sono sufficienti per fornire energia a un’intera abitazione, grazie all’uso di un elettrolita migliorato. Gli scienziati hanno potuto analizzare la struttura del nanonetwork all’interno di ec3, scoprendo che si forma come una rete frattale attorno ai pori, che consente all’elettrolita di infiltrarsi e permettere il passaggio della corrente elettrica.

Le sperimentazioni hanno rivelato che una vasta gamma di elettroliti, anche acqua di mare, può essere utilizzata, rendendo questo materiale adatto anche per applicazioni costiere. Inoltre, introducendo l’elettrolita direttamente nell’acqua di miscelazione, i ricercatori sono stati in grado di creare elettrodi più spessi, che immagazzinano più energia.

Sperimentando con elettroliti organici, il team ha scoperto che un metro cubo di questa nuova versione di ec3 può immagazzinare oltre 2 kilowattora di energia. Questo avanzamento offre la prospettiva di un calcestruzzo multifunzionale, capace non solo di costruire, ma anche di alimentare le nostre vite quotidiane. Recentemente, è stato anche impiegato per riscaldare marciapiedi in Giappone, dimostrando le sue potenzialità innovative.