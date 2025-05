Il Futuro degli Smartphone: Addio App, Benvenuta IA

In un’intervista a Wired, Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, ha delineato una visione futuristica per gli smartphone, suggerendo che le attuali applicazioni potrebbero diventare obsolete. Pei prevede che in futuro esisterà un’unica applicazione integrata nel sistema operativo, capace di comprendere e anticipare le necessità dell’utente autonomamente.

Questa evoluzione sarà possibile grazie all’intelligenza artificiale, che permetterà al sistema operativo di agire proattivamente, adattandosi dinamicamente al comportamento dell’utente. Pei immagina un assistente personale consapevole di orario, posizione e impegni, in grado di automatizzare le attività quotidiane.

Tuttavia, un cambiamento così radicale richiederà tempo. Pei stima un periodo di circa sette o dieci anni per una transizione graduale verso nuove interfacce intelligenti, affinché gli utenti possano familiarizzare con queste innovazioni. Attualmente, le app offrono un senso di familiarità e il loro abbandono potrebbe causare disorientamento.

L’obiettivo sarà rendere la tecnologia più trasparente ed efficiente, rivedendo le concezioni di personalizzazione e automazione intelligente, affinché i dispositivi possano anticipare i bisogni umani. Ciò sarà reso possibile dall’intelligenza artificiale on-device, destinata a diventare un agente autonomo che apprende dallo stile di vita dell’utente, garantendo sicurezza e privacy.

La visione di Pei suscita dibattiti e non tutti sono convinti che le applicazioni attuali spariranno. Tuttavia, il progresso tecnologico, come nel caso delle fotocamere integrate negli smartphone, suggerisce che il cambiamento è inevitabile e che l’intelligenza artificiale sarà il motore principale di questa trasformazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it