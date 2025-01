Il furto del monopattino

Un ragazzo di 19 anni, Ange Jordan Tchombiap, è stato accoltellato a morte il 30 gennaio davanti alla stazione di Tortona mentre cercava di difendere il suo monopattino da un furto. Di origini camerunensi, Tchombiap viveva in provincia di Alessandria da soli due mesi ed era ospite di un centro di accoglienza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13:00; secondo i testimoni, il giovane era entrato in stazione poco prima e, accortosi del tentativo di furto, è intervenuto, scatenando una colluttazione con il ladro, che lo ha colpito più volte al torace. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto all’ospedale, le ferite si sono rivelate fatali.

Le autorità hanno già fermato un sospettato, presunto aggressore, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali complici. Questo episodio riporta alla mente un altro tragico evento avvenuto in provincia di Alessandria: l’omicidio di Cristian Martinelli, avvenuto nel 2022 presso la stazione di Casale Monferrato, dove un 34enne fu aggredito da un gruppo di ragazzi. Anche in quel caso, la vittima subì gravi ferite che portarono alla sua morte.

Il direttore del centro di accoglienza dove soggiornava Tchombiap ha confermato la sua identità. La reiterazione di simili violenze suscita preoccupazione nella comunità, alimentando un dibattito sull’insicurezza e sulla crescente aggressività nei luoghi pubblici. Le indagini sull’omicidio di Tchombiap continuano, in attesa di ulteriori sviluppi.