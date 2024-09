Il fuori onda di Monica Setta scatena una polemica, lei risponde: il chiarimento

Durante un collegamento con un telespettatore a “UnoMattina In Famiglia”, Monica Setta ha espresso un commento inaspettato su un concorrente che suonava il karaoke, credendo di non essere in onda. La conduttrice ha chiesto al colonnello Francesco Laurenzi a proposito del partecipante: “Madonna mia, ma com’è ridotto? Ma chi è lui?”. Quando Laurenzi ha risposto che l’uomo era un pensionato di 69 anni, Monica ha infamato la situazione chiedendo: “Ma questo qua è un maschio o una femmina?”.

Dopo il momento di imbarazzo, una volta tornata in trasmissione dopo l’esibizione di Carmelo, Monica ha elogiato la qualità della sua performance: “Meraviglioso Il Mondo di Jimmy Fontana. Bellissima canzone con un forte contenuto simbolico; lui l’ha saputa interpretare, secondo me, alla perfezione. Bravo! Questa è una gara tra i migliori”. Tuttavia, il danno era già stato fatto e il suo commento aveva iniziato a circolare virale sui social media in breve tempo.

In seguito a questo episodio, Monica Setta ha rilasciato una dichiarazione ad ANSA, chiarendo che le sue intenzioni non erano assolutamente quelle di offendere il concorrente. Ha spiegato che durante la diretta ci sono stati problemi di audio che le hanno impedito di sentire correttamente il nome del concorrente. Ha scritto una lettera ai vertici della Rai e alla commissione di Vigilanza per fornire chiarimenti sull’episodio, specificando che in studio il concorrente non aveva subito alcuna “umiliazione”. Al contrario, Monica ha ribadito di aver lodato le sue capacità canore.

In chiusura, ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso il video, sottolineando l’importanza di ascoltare anche la sua versione dei fatti per avere un quadro completo della situazione. Con questo chiarimento, Monica Setta ha cercato di riportare l’attenzione sull’aspetto positivo del suo commento, che era il riconoscimento del talento del concorrente, piuttosto che il focus sul momento di imbarazzo.