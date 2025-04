Il funzionamento del trattamento dell’acqua

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un esempio estremo di riciclo e gestione della risorsa idrica. Gli astronauti possono vivere per mesi senza rifornimenti, a parte il cibo inviato dalla Terra. L’acqua utilizzata è depurata al 98% attraverso un sistema che trasforma urina e sudore in acqua potabile. Il sistema di gestione dei rifiuti acquosi sulla ISS è composto da vari moduli, frutto di una collaborazione internazionale.

Il primo trattamento per riciclare l’acqua avviene tramite un modulo di pretrattamento che rimuove sostanze gassose e ossida i liquidi usando composti chimici. Questo processo elimina le sostanze organiche e la carica batterica. Successivamente, entra in gioco l’Urine Processing Assembly (UPA), che utilizza una bassa pressione atmosferica per distillare l’acqua e produrre un liquido concentrato chiamato “brine”. Questa tecnologia è stata testata in condizioni di microgravità, poiché i liquidi si comportano diversamente rispetto alla Terra.

Il Brine Processor Assembly (BPA) è stato progettato per recuperare ulteriormente l’acqua dagli scarti del sistema UPA, aumentando il recupero totale al 98%. Questo sistema utilizza una doppia membrana per trattenere i contaminanti mentre consente all’acqua di evaporare come umidità. L’acqua recuperata viene quindi condensata e reintegrata nel Water Processor Assembly, che raccoglie anche l’umidità prodotta dalla sudorazione e respirazione degli astronauti. Ogni membrana può filtrare fino a 22 litri di brine in cicli di 26 giorni e viene sostituita e smaltita con gli scarti concentrati, rendendo il processo altamente efficace e sostenibile.