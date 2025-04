Il Fumo in Italia nel 2025

In Italia, la maggioranza degli adulti tra i 18 e i 69 anni non fuma o ha smesso, ma un italiano su quattro continua a fumare. È importante comprendere le abitudini al fumo e il grado di informazione riguardo ai nuovi prodotti senza combustione e a base di nicotina. Per approfondire, è possibile seguire l’evento Adnkronos, dove verranno presentati i dati del rapporto “Gli italiani e il fumo 2025”, realizzato dal Censis con il supporto di Philip Morris Italia.